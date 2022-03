Oroscopo domani 22 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 22 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, martedì 22 marzo, arrivano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito online di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Il problema principale del Sagittario è l’attaccamento a cose e persone, non sopportate di perderli e patite il distacco, anche temporaneo. Secondo l’oroscopo domani, opportunità golose sul fronte sentimentale per i nati sotto il segno del Capricorno. Il Sole in sestile libera il cuore dell’Acquario, invitandolo al dialogo: espresse con chiarezza e senza aggressività le cose si possono risolvere, evitando di arrivare al contenzioso. La primavera fa bene al segno dei Pesci: siete particolarmente belli e capaci di gestire qualsiasi relazione.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario insofferente

I nati sotto il segno del Sagittario sono un po’ insofferenti, come la Luna in dodicesima Casa: vorreste già essere in partenza per il fine settimana, ma la settimana lavorativa è appena iniziata. Opportunità interessanti per il Capricorno, anche per chi per lavoro è costretto a spostarsi e ha bisogno di energia mentale e prontezza di riflessi per affrontare situazioni difficili e sempre nuove. Per l’Acquario, secondo l’oroscopo domani, arriverà la risoluzione di una trattativa tirata per le lunghe. Giornata interessante per i nati sotto il segno dei Pesci con Giove, Mercurio e Nettuno nel segno: una combinazione astrale estremamente intuitiva, perfetta per far funzionare le vostre potenzialità.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Il Sagittario non sopporta gli spazi chiusi, solo all’aria e in movimento che si sente pienamente se stesso. La tempra è robusta, ringalluzzita dall’attività sportiva. Il Capricorno gode di ottima salute, solo le malelingue vi disturbano: se volete chiarire non perdete tempo. Quando è frustrato l’Acquario si consola con un dolcetto o un drink: ecco la ragione di qualche chilo di troppo, mettetevi a dieta! Secondo l’oroscopo domani, i Pesci potrebbero svegliarsi aggressivi: non è colpa degli ormoni, ma di un sogno che turba la vostra tranquillità.











