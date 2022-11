Oroscopo domani 22 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Cosa dicono le stelle?

Oroscopo domani martedì 22 novembre 2022: da Ariete a Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 22 novembre 2022? A rispondere a questa domanda arrivano i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani 18 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Stelle e previsioni

INDICE

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

I nati sotto il segno dell’Ariete ritroveranno un buon impeto a livello sentimentale. Questa parte di novembre può procurare momenti destabilizzanti solo se avete discussioni già aperte con Cancro o Bilancia. I pianeti consigliano riflessione. Se il Toro è solo possono nascere attrazioni fulminanti. È un periodo di grande recupero soprattutto se consideriamo la fase di stallo vissuta nelle prime due settimana di novembre da molte coppie.

Oroscopo domani 18 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

Alcune opposizioni planetarie stanno creando fastidi in amore per il segno dei Gemelli. Tutti gli eventi che capiteranno saranno da analizzare con cura, così come le nuove amicizie. Nelle coppie di lunga data fate attenzione alle parole. Le stelle possono regalare tante occasioni al Cancro per scoprire la profondità del proprio cuore. Potreste vivere delle storie contemporaneamente: un grande amore e un’amicizia amorosa.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Le stelle suggeriscono una certa serenità al segno del Leone. I rapporti d’amore potrebbero risentire in certe giornate della tua eccessiva aggressività. Cercate di essere più leggeri in ogni occasione. Stelle un po’ faticose per i sentimenti della Vergine, ci sono tensioni. Meglio evitare ulteriori conflitti e di riversare in amore questioni legate al lavoro.

Oroscopo domani 16 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Cosa dicono le stelle?

Oroscopo domani martedì 22 novembre 2022, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Il segno dell’Ariete dovrà risolvere alcune questioni di lavoro. Attenzione alle spese: non fate il passo più lungo della gamba e affidatevi a esperti se dovete trattare questioni problematiche. In questi giorni il segno del Toro avrà molta grinta, conviene stringere patti e alleanze, soprattutto accettare nuovi ruoli e lavorare sodo, in vista dell’arrivo di Giove nel segno a maggio 2023.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Per il segno dei Gemelli le stelle consigliano cautela, soprattutto se dovete rivalervi di un torto subito. Se dovete fare una scelta importante, fatevi consigliare da buoni esperti. Potrebbero esserci dei ritardi. Qualche piccolo risultato c’è stato per il segno della Vergine da inizio novembre. Questo periodo può rappresentare il punto di partenza di una lunga fase di distensione.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Per il segno del Leone è il momento di mettersi in movimento: le stelle vi vogliono energici. Se avete in mente una spesa importante, in questo momento è meglio rimandare. Le stelle chiedono prudenza anche nel lavoro per il segno della Vergine, in questa settimana dovete fermarvi a riflettere e valutare nuovi progetti in vista del futuro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Per il segno dell’Ariete questa settimana ci sarà un po’ di stanchezza da combattere. Anche la lettura di un libro riuscirà a regalarvi serenità. Per i nati sotto il segno del Toro può capitare un po’ di tensione nelle giornate di mercoledì e giovedì per colpa della Luna. Meglio fare le cose con calma e curare l’alimentazione.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

Il segno dei Gemelli è molto spossato, sopratutto per le cose che sono nate nel corso delle ultime settimane e che hanno rubato molto tempo. Tenete sotto controllo l’apparato digerente. Per i nati sotto il segno del Cancro è necessario recuperare energia. Questa settimana risulterà un po’ faticosa.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Il segno del Leone deve affrontare gli impegni stancanti con cautela. La disciplina nell’alimentazione è ancora necessaria, visto che il vostro stomaco è debole. Favorite le attività sportive. I nati sotto il segno della Vergine devono evitare gli eccessi, i rischi e le esagerazioni. Le energie saranno poche nel corso di questa settimana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA