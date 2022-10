Oroscopo domani 22 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo domani 22 ottobre 2022: previsioni per i 12 segni zodiacali

L’oroscopo domani di Paolo Fox che torna per svelare l’andamento del cielo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come sarà la giornata di domani, sabato 22 ottobre 2022, per i 12 segni zodiacali? Chi godrà dell’andamento favorevole delle stelle sia nei sentimenti che sul lavoro e per la salute? Chi invece dovrà aspettare ancora prima di dare il via alla realizzazione di progetti importanti in diverse sfere della propria vita?

Paolo Fox è pronto a svelare tutto dandovi anche dei preziosi consigli su come affrontare la giornata. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni, segno per segno, per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli e Cancro

Aria di bufera in amore per i nati sotto il segno dell’Ariete. Le stelle vi consigliano il massimo per mantenere la calma. L’opposizione di Venere può rendere il segno del Toro particolarmente critico in amore, dal 23 ottobre prudenza soprattutto con un ex. La forza dei transiti aiuta i nati sotto il segno dei Gemelli a risolvere problemi di incomprensione in amore. Previsioni positive anche per le persone sole. Il nervosismo potrebbe continuare a togliere smalto ed entusiasmo ai sentimenti del Cancro. Un rapporto ossidato potrebbe anche chiudersi per sempre.

Amore, il punto su Leone, Bilancia e Scorpione

Il Leone vive uno stato di tensione in amore dovuto alla carica dei pianeti: non è il caso di spingere troppo le discussioni verso la polemica e la lite. La Bilancia avrà la possibilità di rifarsi in amore. Molte cose accadranno anche nei rapporti di vecchia data gratificati da un momento di passionalità. Venere entra nel segno dello Scorpione domenica 23 ottobre: nei sentimenti non mancherà coraggio e fantasia. I mezzi per ritrovare la felicità sono dentro di voi.

Amore, il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Per il Sagittario un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più entro poche settimane. A novembre Venere porterà conferme in amore. Il Capricorno è molto critico in questo periodo, anche in amore. Mettetevi in contatto con persone care che vivono lontano. I rapporti con parenti e familiari del segno dell’Acquario risentono di qualche problema, attenzione alle questioni legate alle finanze. I Pesci possono realizzare i desideri del loro cuore tra la fine del mese di ottobre e la metà di novembre.

Oroscopo domani, lavoro: il punto su Ariete, Toro e Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dell’Ariete che hanno un’attività indipendente fin dalla fine del mese riceveranno segnali positivi, ma ci saranno anche prove da superare. Questo periodo prevede delle buone entrare per il segno del Toro, ma è comunque necessario fate attenzione alle spese. Per i nati sotto il segno dei Gemelli è il periodo ideale per determinare modifiche in vista del futuro. I nati sotto il segno del Cancro devono stare attenti a non creare incidenti diplomatici.

Lavoro, il punto su Leone, Bilancia e Scorpione

In questo periodo il Leone, in vista dei prossimi successi, non deve creare problemi e sopratutto crearsi dei nemici. Stelle buone per lo studio. In questo periodo i nati sotto il segno della Bilancia non possono ottenere molto sul lavoro, meglio non puntare i piedi ed evitare di farsi il sangue amaro. Se lo Scorpione ha qualcosa da fare non deve esitare, un progetto può decollare entro poche settimana. La giornata del 26 ottobre sarà molto interessante.

Lavoro, il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Procedono bene i progetti a lungo raggio dei nati sotto il segno del Sagittario: le stelle sostengono le vostre idee. I nuovi incarichi costano fatica per il segno del Capricorno, ma da qui alla prima parte del prossimo anno il successo non mancherà. Questo è un periodo di riflessione in ambito professionale per il segno dell’Acquario. Attenzione ai rapporti di collaborazione. La fine del mese porta qualche soddisfazione anche ai Pesci: i risultati ci sono e c’è anche più concretezza. Da lunedì 24 giornate positive per ricevere qualche buona notizia.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli e Cancro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete sarà propizio scaricare la tensione nervosa con qualche attività utile allo scopo. L’umore del Toro è ballerino, qualche sera sarà necessario bere una bella risana prima di andare a dormire. Qualche tensione per i Gemelli nella giornata di domani, sabato 22 ottobre. Rimandare gli impegni e cercate di riposare. In questo fine settimana i nati sotto il segno del Cancro devono divertirsi e fare qualcosa di piacevole.

Salute, il punto su Leone, Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno del Leone può essere utile una cura ricostituente. Attenzione a bevande alcoliche e caffè. I nati sotto il segno della Bilancia devono nutrire il loro spirito con letture che possono suscitare nuovi interessi e forme di conoscenza. Il segno dello Scorpione deve fare più attività fisica per scaricare lo stress. Ottime le giornate del fine settimana.

Salute, il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Sagittario tendono ad avere problemi alle ossa quando iniziano i primi freddi, le gambe sono un punto debole. Il Capricorno deve fare più moto, senza stancarsi troppo: le ginocchia sono un punto debole del vostro organismo. Meglio sfogare le energie nervose. In questo periodo i nati sotto il segno dell’Acquario potrebbero soffrire di arrossamenti cutanei e fastidi fisici, passeggeri. I Pesci devono gestire con prudenza la giornata di domani, sabato 22 ottobre. Avete bisogno di ritrovare il vostro equilibrio interiore.











