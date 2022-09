Oroscopo domani 22 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 22 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox condivide, attraverso la sua app “Astri”, previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 22 settembre 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 settembre 2022/ Bilancia in sì, Scorpione e Sagittario...

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Se l’Ariete è reduce da una separazione non deve pensare più al passato. È il momento di guardarsi intorno e spendere meglio le vostre energie anche in amore.

Oroscopo domani 14 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni in amore

Amore, il punto sul Toro

Per il Toro sono giornate un po’ pesanti anche in amore: evidentemente state cercando di recuperare un rapporto o di capire meglio la persona al vostro fianco.

Amore, il punto sul Gemelli

Dal 29 settembre Venere torna favorevole per il segno dei Gemelli, ma prima di allora attenzione alle polemiche o tensioni d’amore. Se la vostre relazione non è compromessa, a fine mese si può recuperare.

Oroscopo domani, lavoro: più autonomia per Ariete

Per l’Ariete si cominciano a delineare più chiaramente le situazioni riguardanti affari, soldi e finalmente una maggio autonomia da un punto di vista professionale.

Oroscopo domani 14 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Lavoro, il punto sul Toro

Urano nel segno del Toro consiglia di tagliare rami secchi e situazioni che non hanno più valore. Attenzione ai conflitti che possono nascere con i collaboratori.

Lavoro, il punto sul Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli che lavorano in ambito creativo hanno già un progetto creativo da lanciare in vista di ottobre.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Il grande Giove transitando nel segno dell’Ariete porta una bella carica di positività. La concentrazione di questi giorni è eccellente.

Salute, il punto sul Toro

La giornata di domani, giovedì 22 settembre, sarà stancante per il Toro. C’è tanto nervosismo e fate fatica a controllare la tensione interiore. Non fate le ore piccole.

Salute, il punto sul Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli la giornata di domani, giovedì 22 settembre, sarà tranquilla, mentre venerdì e sabato ci sarà più agitazione nell’aria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA