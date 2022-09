Oroscopo domani 22 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 22 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 22 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Una bella sensualità travolge i nati sotto il segno della Bilancia. Dal 29 settembre Venere entra nel segno e anche i cuori solitari potranno trovare qualcosa di più.

Amore, il punto sullo Scorpione

Tensioni in amore per i nati sotto il segno della Scorpione con Leone e Toro. In questi giorni c’è un po’ di agitazione per quanto riguarda i rapporti genitori e figli.

Amore, il punto sul Sagittario

Come procede l’amore per il Sagittario? Se la coppia è forte si può pensare a un figlio, a un cambio di casa. È tornata la voglia di investire nel futuro. Attenzione con Pesci e Gemelli.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia con Giove contro

Come procede il lavoro per la Bilancia? Giove contro potrebbe portare qualche disputa legale o questione da risolvere il prima possibile.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Per quanto riguarda l’amore, lo Scorpione vive un momento di riflessione. Aspettate giovedì prima di parlare o di prendere qualsiasi tipo di decisione.

Lavoro, il punto sul Sagittario

È un periodo di rinnovamento per il Sagittario: la Luna è favorevole e il cielo regala una grande capacità di azione, una visione del futuro più ottimista.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la Bilancia il settore della salute ben protetto anche se alcuni devono ancora riprendersi da una situazione pesante nata verso la metà di maggio.

Salute, il punto sullo Scorpione

Domani, giovedì 22 settembre, lo Scorpione deve mantenere una certa prudenza. Dovete imporvi una certa disciplina anche per quanto riguarda il vostro benessere psico-fisico.

Salute, il punto sul Sagittario

Il Sagittario non deve fare troppe cose insieme: sono giornate frenetiche ed è importante valutare come spendere le proprie energie senza esagerare.











