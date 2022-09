Oroscopo domani 22 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 22 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, giovedì 22 settembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Cancro i nuovi incontri sono favoriti. Se ci sono stati problemi in coppia attenzione perché ad ottobre potrebbe ripresentarsi una certa tensione.

Amore, il punto sul Leone

Come procede l’amore per il Leone? I sentimenti rinascono e da fine mese Venere sarà favorevole. Il cielo invita tutti coloro che sono soli da tempo a mettersi in gioco. Chi ha chiuso una storia può rimediare facendo nuove amicizie.

Amore, il punto sulla Vergine

Il cielo può far recuperare in amore i nati sotto il segno della Vergine, soprattutto se il cuore è rimasto solo da tempo. Cercate di essere meno timidi.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro in cerca di tranquillità

Il segno del Cancro sta cercando di ricostruire una certa tranquillità a livello professionale ma non è facile. Se state lavorando a un nuovo progetto non ci sono grandi garanzie.

Lavoro, il punto sul Leone

Per il Leone si sbloccano questioni delicate, con Giove favorevole le giornate in arrivo potrebbero rivelarsi importanti. È il momento di fare delle richieste, agite entro ottobre.

Lavoro, il punto sulla Vergine

In questo momento, nell’ambito del lavoro, i nati sotto il segno della Vergine devono farsi andare bene una situazione che non è proprio il massimo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro devono mangiare in modo più leggero, ma se i disturbi allo stomaco dovessero continuare è meglio contattare il medico.

Salute, il punto sul Leone

La Luna si trova nel segno del Leone: è un aspetto di grande forza e di vitalità. Approfittate di questo cielo così favorevole!

Salute, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine devono cercare di evitare ogni tipo di esagerazione. Meglio optare per una dieta leggera e qualche ora di sonno in più.











