Oroscopo domani 23 agosto 2022 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo domani amore, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Cosa vi attende nella giornata di domani, martedì 23 agosto per amore, lavoro e salute? Sono arrivate le anticipazioni dell’Oroscopo domani di Paolo Fox attraverso la sua app Astri. Ecco come sarà la giornata che attende voi amici nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Amore, il punto sull’Ariete

Per l’Ariete la settimana parte con la Luna dissonante, ma poi nei giorni successivi la situazione migliorerà. Venere è favorevole, quindi è il momento di darsi da fare e di non pensare agli errori del passato perché sarebbe solo una perdita di tempo. Il consiglio dell’astrologo romano è quello di lasciarsi andare a nuove passioni e anche a nuove sfide.

Amore, il punto sul Toro

Il Toro ha bisogno di fare alcune riflessioni sull’amore. Secondo l’Oroscopo domani di Paolo Fox, adesso è arrivato il momento di definire una relazione d’amore, se qualcuno non l’ha già fatto negli ultimi giorni. Il quadro astrale è particolare e non lascia spazio a dubbi. Andrebbe fatta una riflessione sulle amicizie e non solo sull’amore, anche perché negli ultimi mesi alcune persone non si sono comportate come amici. Di conseguenza sarà meglio allontanare chi ha avuto un atteggiamento superficiale.

Amore, il punto sul Gemelli

Il Gemelli potrà sfruttare il proprio fascino per fare nuove conoscenze. Se alcune coppie hanno avuto delle difficoltà, dipende solo dal fatto che uno dei due ha avuto dei problemi di lavoro. I legami con i segni Leone, Toro e Acquario sono stati conflittuali ultimamente.

Amore, il punto sul Cancro

Tensioni nei rapporti di coppia per il Cancro. La giornata di lunedì è comunque interessante perché inizia con la Luna nel segno e questo favorisce anche le persone più introverse.

Oroscopo domani, lavoro: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete inizia una settimana importante per quanto riguarda il lavoro. In tanti si sentono protagonisti, però in alcune giornate la fatica si farà sentire, come è normale per chi non si ferma mai. La Luna è dissonante in questo lunedì e quindi ci sono delle piccole tensioni da sistemare. Secondo l’Oroscopo domani di Paolo Fox in alcuni casi potrebbe trattarsi semplicemente di un battibecco. Per molti non sarà semplice rimettersi in gioco in ambito lavorativo, ma con la giusta determinazione tutto sarà possibile, anche quello che sembrava più difficile.

Lavoro, il punto sul Toro

Il Toro dovrà fare delle scelte importanti e presto inizierà un nuovo progetto. Giove sarà nel segno nel 2023, quindi ci saranno molte cose da fare.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Per il Gemelli si prospettano cambiamenti. Mercurio inizia un bel transito da venerdì, quindi già sono in programma progetti e cambiamenti importanti.

Lavoro, il punto sul Cancro

La settimana per il Cancro inizia in modo favorevole. Stando all’Oroscopo domani di Paolo Fox la giornata di lunedì è comunque interessante perché inizia con la Luna nel segno e questo favorisce anche le persone più introverse. Cerca di trovare il tempo per fare le cose che ti piacciono.

