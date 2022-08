Oroscopo domani 23 agosto 2022 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e lavoro

Cosa vi attende nella giornata di domani, martedì 23 agosto per amore, lavoro e salute? È il momento di vedere le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox attraverso la sua app Astri. Ecco come sarà la giornata che attende voi amici nati sotto il segno del Leone, della Vergine, della Bilancia e dello Scorpione.

Oroscopo domani, amore: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il Leone vivrà momenti di passione intensa con il proprio partner. Venere in transito nel vostro segno vi rende più affascinanti e attraenti, ora avete le carte in regola per conquistare qualcuno e fare breccia nel suo cuore. Avete voglia di lasciarvi andare a belle emozioni. Inoltre è in arrivo una bella sorpresa nella giornata di giovedì, fatevi trovare pronti.

Amore, il punto sulla Vergine

La Vergine dovrà essere meno razionale in amore. In amore dovreste essere meno pretenziosi e usare meno la logica. Stando all’oroscopo domani di Paolo Fox a volte è meglio lasciarsi andare alle emozioni puntando solo sul cuore e sull’istinto.

Amore, il punto sulla Bilancia

Per la Bilancia si prospetta un momento complicato in amore. Mercurio tra pochi giorni entrerà nel segno e vi renderà decisamente più disponibili e costruttivi soprattutto nelle relazioni interpersonali. In questo momento state progettando il vostro futuro: sarete chiamati a fare una scelta definitiva.

Amore, il punto sullo Scorpione

Per lo Scorpione quello odierno sarà un quadro astrale molto interessante soprattutto sul piano delle emozioni. Ma già da giovedì potrebbe subentrare una certa noia anche perché non amate troppo la monotonia. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, l’ultima parte del mese di agosto sarà interessante sul piano dei sentimenti. Anche le coppie che ultimamente hanno discusso molto, potrebbero ritrovare un certo equilibrio.

Oroscopo domani, lavoro: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Per il Leone la parte centrale della prossima settimana sarà promettente. Da venerdì anche Mercurio tornerà attivo nel segno e tutto ciò rappresenterà un punto di forza soprattutto nelle relazioni interpersonali. Ci sarà modo di prendersi una bella rivincita soprattutto se ultimamente vi siete sentiti un po’ vessati e sotto pressione per colpa di qualcuno. Giove in aspetto positivo agevola le vostre strategie vincenti. Dal punto di vista lavorativo avrete l’esigenza di iniziare un nuovo percorso o di fare qualcosa di più stimolante.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Novità in arrivo per la Vergine. Da settembre potreste mettere a punto delle strategie vincenti in vista dell’ultima parte dell’anno che si preannuncia davvero promettente. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox la maggior parte delle persone nate sotto il segno della Vergine stanno già pensando ad organizzare qualcosa di interessante soprattutto in vista del prossimo anno.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Giornata spigolosa sul lavoro per la Bilancia. Non è facile riuscire a trovare le giuste energie per andare avanti, soprattutto per coloro che ultimamente hanno dovuto cambiare rotta o iniziare un nuovo percorso lavorativo.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

In vista dell’autunno sono in arrivo delle interessanti novità per lo Scorpione soprattutto a livello lavorativo. Ci sarà chi dovrà cambiare programma o gruppo di lavoro.











