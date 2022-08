Oroscopo domani 23 agosto 2022: Sagittario, Capricorno e Pesci/ Amore e lavoro

Cosa vi attende nella giornata di domani, martedì 23 agosto per amore, lavoro e salute? Come ogni giorno tornano le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox attraverso la sua app Astri. Ecco come sarà la giornata che attende voi amici nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo domani, amore: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Nella vita del Sagittario può accadere di tutto. In questo momento siete veramente attraenti e affascinanti. Non è facile dire di no ad un Sagittario intraprendente e avventuroso. In genere ci si innamora di un Sagittario per il suo modo di essere ottimista e propositivo anche quando tutti gli altri non riescono a vedere la luce in fondo al tunnel. Evitate le discussioni in ambito sentimentale, soprattutto se state frequentando una persona o vi piace qualcuno senza sapere se siete ricambiati. In generale però cercate di dare un taglio alle polemiche, se avete a che fare con una persona ambigua e poco chiara fareste bene a chiudere ogni porta definitivamente.

Amore, il punto sul Capricorno

I single del Capricorno potranno incontrare presto l’anima gemella. Guardatevi intorno.

Amore, il punto sull’Acquario

L’Acquario dovrà dare più spazio ai sentimenti. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox chi vive accanto ad una persona dell’Acquario spesso si rende conto di avere che fare con una persona che dedica troppo tempo agli amici e al lavoro e riserva troppo poco spazio agli affetti più cari e alla famiglia. In questo momento sentite il bisogno di cambiare programmi, riferimenti o progetti anche per evitare di fossilizzarvi su situazioni che non vi stimolano.

Amore, il punto sui Pesci

Mercurio in opposizione per i Pesci. Vita complicata sul piano delle relazioni interpersonali. La Luna in aspetto positivo vi renderà molto passionali in amore.

Oroscopo domani, lavoro: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Per il Sagittario potrebbe arrivare una proposta allettante sul lavoro. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, Giove in aspetto positivo vi darà maggiore coraggio. Sul lavoro, il prossimo mese promette bene ma cercate di verificare ogni rapporto. Avete bisogno di garanzie e conferme, siete stufi dell’incerto e della precarietà.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Per il Capricorno si prospettano giornate stressanti. Ecco una giornata ancora intensa e attiva, in cui avrete molte cose da fare e non avrete molto tempo da dedicare agli affetti più cari. Siete un punto di riferimento ineludibile per le persone che vi circondano. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox per la famiglia e per i vostri colleghi, siete davvero un sostegno fondamentale del quale non è possibile fare a meno. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox sono tante le responsabilità che pendono sulle vostre spalle. E’ difficile per voi avere a disposizione una giornata libera da dedicare a voi stessi e ai vostri interessi. Il vostro cellulare squilla in continuazione perché c’è sempre qualcuno che ha bisogno di voi.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Cambiamenti in arrivo sul lavoro per l’Acquario. In questo momento sentite il bisogno di cambiare programmi, riferimenti o progetti anche per evitare di fossilizzarvi su situazioni che non vi stimolano.

Lavoro, il punto sui Pesci

I Pesci saranno insofferenti alla monotonia. Soprattutto coloro che da molti anni vivono la stessa vita e fanno sempre le stesse cose, adesso sentono il desiderio di evadere o di cambiare radicalmente stile di vita.











