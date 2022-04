Oroscopo domani 23 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 23 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Cosa dicono le stelle per la giornata di domani, sabato 23 aprile 2022, secondo le previsioni di Paolo Fox? Attraverso la sua app “Astri” e il settimanale DiPiù, l’astrologo condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, l’Ariete non deve aggiungere benzina al fuoco sopratutto nel rapporto di coppia. Il weekend permetterà di recuperare, anche in amore. Se il Toro non vuole continuare con la relazione che sta vivendo, deve chiuderla il prima possibile, non ha senso trascinarla a lungo. La settimana dei Gemelli si concluderà con riflessioni e voglia di cambiamento: i progetti di coppia renderanno i sogni realtà.

Oroscopo domani Paolo Fox, lavoro: nuove opportunità per l’Ariete

Per l’Ariete la settimana si concluderà con prospettive professionali e finanziarie positive. Il momento porterà opportunità per concretizzare progetti e risolvere problemi in sospeso. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per il Toro è il momento di lanciarsi alla ricerca di nuove avventure professionali. Possibili spese extra, ma le vostre finanze sono al sicuro. I Gemelli chiedono maggiore collaborazione dai colleghi: scegli alleanze solide e unisci le forze in una nuova avventura.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

L’Ariete deve prestare attenzione alla forma fisica: rivedete la vostra dieta. Nel fine settimana potrete recuperare un po’ di energie. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il Toro deve aver cura degli occhi, evitando di sottoporli a stress eccessivi. Ai Gemelli si consiglia di dedicare il tempo libero per prendersi cura della propria salute.

