Oroscopo domani 23 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 23 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la giornata di domani, sabato 23 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri” e il settimanale DiPiù, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 23 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Se la Bilancia vive una situazione amorosa che non la appaga più, deve cercare di cambiarla. Scaricate le tensioni, questo cielo potrà dare dello che desiderate. Non trascurate l’interesse di una persona nei vostri confronti. Venere è favorevole per lo Scorpione. Non allontanatevi dall’amore per tensioni e nervosismi. Buona affinità con Capricorno e Vergine. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per il Sagittario Venere inizierà in transito molto interessante dal 10 maggio, ora invece siete un po’ distratti in amore. Meglio andare cauti con Gemelli e Pesci.

Oroscopo domani 22 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: nuovo capitolo per il Sagittario

Entro metà maggio la Bilancia deve cercare un accordo: sarà uno stimolo per sciogliere difficoltà e situazioni che hanno generato ansie. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, lo Scorpione sta già pensando ai programmi per settembre. Evitate accordi e contratti nei giorni che la Luna indica come più sfavorevoli. Con la fine del mese le cose cambieranno per il Sagittario: inizierà un nuovo capitolo positivo. Avete tempo per pensare alle mosse da fare nei prossimi mesi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per i nati sotto il segno della Bilancia sono possibili piccoli fastidi, causati anche dallo stress. Non stancatevi troppo. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, lo Scorpione può avere qualche disturbo per via dei nevi, forse cervicale, e alle articolazioni, sopratutto le ginocchia. Il Sagittario deve fare un po’ di sport: ricordate che una sana attività aiuta a scaricare le energie negative e la tensione nervosa. Si consiglia una buona tisana prima di andare a dormire.

Oroscopo domani 22 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA