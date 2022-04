Oroscopo domani 23 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e…

Oroscopo domani 23 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, sabato 23 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri” e il settimanale “DiPiù”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 23 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il Cancro deve evitare la monotonia e frequentare nuovi posti. Gli influssi dei pianeti rafforzano i legami importanti, Venere accentua l’amore ed esalta la fantasia. In questa fine di aprile può tornare la passionalità. Venere da maggio sarà più favorevole per il Leone: nasceranno situazioni nuove e possibilità di tagliare con il passato. I sentimenti che nascono in questi giorni, vanno verificati con calma. La Vergine deve affrontare con cura le discussioni e le difficoltà che possono presentarsi in amore. Questo oroscopo permette separazioni definitive, purché siano liberatorie.

Oroscopo domani 22 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro:

Sul lavoro il Cancro deve fidarsi delle sue idee e pensare a progetti a lunga scadenza: i risultati non sono immediati, ma arriverà qualcosa di bello. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per il Leone è il momento di dimostrare il proprio valore. È possibile iniziare una fase innovativa che riguarda i rapporti di collaborazione. Per i nati sotto il segno della Vergine sono favoriti gli scambi, mentre sarà più difficile fare accordi. Cercate di stabilizzare la vostra situazione: non perdete tempo ad analizzare, ora è il momento di agire.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Qualche problema di digestione per il Cancro: evitate di mangiare in maniera pesante. Leggete di più per svagare con la mente. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per il Leone inizia una fase di recupero. Non dimenticate di ricaricarvi ogni tanto, non potete essere un pilastro per tutti. Se la Vergine deve iniziare delle terapie in questo momento avrà più forza, grazie alla presenza attiva di Mercurio.

Oroscopo domani 22 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA