Oroscopo domani 23 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore

Oroscopo domani 22 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per domani, sabato 23 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri” e il settimanale DiPiù, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il Capricorno deve scoprire un nuovo modo di accostarsi all’amore. Non immolatevi per il solito tipo in difficoltà. I rapporti che nascono adesso per i nati sotto il segno dell’Acquario possono avere uno sviluppo positivo in futuro. Chiudete la settimana dedicandovi all’amore. Venere nel segno aiuterà i Pesci a gestire le situazioni sentimentali con più serenità. Per qualcuno scelte tra due storie.

Oroscopo domani, lavoro: cambiamenti per i Pesci

Sul lavoro il Capricorno può mettere la sue condizioni, ma ci vuole prudenza dal punto di vista economico. Favoriti i corsi di apprendimento e formazione. Le ristrettezze del periodo chiedono prudenza nelle uscite ai nati sotto il segno dell’Acquario. Idee creative portano a un rilancio. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, i Pesci possono fare sentire la loro voce in ufficio, ma non dimenticate che al diplomazia è l’arma migliore per vincere le battaglie. Possibili cambiamenti di programma.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, nel fine settimana il Capricorno deve evitare di esagerare con l’alimentazione. Le ansie si combattono con uno ritmo di vita sano, non aprendo il frigorifero a mezzanotte. L’Acquario deve sfruttare il weekend per riposare, la nuova settimana inizierà in salita. Evitate gli eccessi. I Pesci devono evitare gli sforzi. Marte provoca un po’ di malinconia.

