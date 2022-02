Oroscopo domani 23 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore e salute

Oroscopo domani 23 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire cosa vi riserva la giornata di domani, mercoledì 23 febbraio, nelle previsioni delle stelle? Ariete, Toro, Gemelli e Cancro avranno un cielo sereno o dovranno lottare contro pianeti avversi? Come sempre tornano i consigli di Laura Tuan che, attraverso il portale “IoDonna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, il lavoro e la salute per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro?

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, per i nati sotto il segno dell’Ariete sarà una giornata a tinte neutrale in amore, tra sogni irrealizzabili e progetti rimasti a metà. Non attaccatevi al passato, sopratutto se si tratta di un amore a senso unico. In amore il Toro, protetto dal trigono di Venere, vive momenti di grande serenità. Intorno tanti amici, che cercano la vostra compagnia. In amore i Gemelli devono cercare di non dare troppo credito alla logica e alla razionalità: non scartate a priori nuovi rapporti. Per i nati sotto il segno del Cancro sono in arrivo ore dolcissime tra le braccia del partner: alcuni si sentono pronti anche ad allargare la famiglia.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro creativo

Per l’Ariete, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, è difficile far quadrare i conti, ma con impegno e qualche aggiustamento ce la farete anche stavolta. Qualche discussione per il Toro riguardo obiettivi e costi necessari per realizzarli. Complicazioni sul fronte professionale per i Gemelli, un po’ per colpa vostra ma anche l’ambiente fa la propria parte. Sul lavoro il Cancro deve dare spazio alla vena creativa, che promette risultati d’eccezione.

Oroscopo domani, salute: il punto su Toro, Cancro, Ariete, Gemelli

Come sarà la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Secondo l’oroscopo domani, l’Ariete deve ancora combattere contro i mali di stagione, mal di schiena, cervicale, influenza e mal di gola. Il Toro non riesce a concentrarsi, la testa è da tutt’altra parte, dovete trovare il tempo di riposare per mettere in ordine le idee che affollano la mente. Contro lo stress, i Gemelli devono trovare il tipo di rilassarsi anche attraverso dei semplici gesti quotidiani. Anche il Cancro è colpito da qualche malanno di stagione, un mal di gola o un forte raffreddore.

