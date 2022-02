Oroscopo domani 23 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Le previsioni

Oroscopo domani 23 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire cosa riserva la giornata di domani, mercoledì 23 febbraio, nelle previsioni delle stelle? Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione avranno un cielo sereno o dovranno lottare contro pianeti avversi? Come sempre tornano i consigli di Laura Tuan che, attraverso il portale “IoDonna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, il lavoro e la salute per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, per i nati sotto il segno del Leone la giornata sarà caratterizzata da battibecchi in famiglia e nella coppia. Dal tramonto la Luna diventerà amica, rendendovi più sereni. La Vergine è sospettosa in amore: avete dei dubbi sul vostro partner, affrontatelo prima che sia troppo tardi. La Bilancia è molto indaffarata di giorno, tenetevi libera la sera per stare con chi amate e fare qualcosa che vi piace. Piccole discussioni in famiglia per lo Scorpione. L’ipersensibilità vi rende permalosi: risolvete le situazioni, non trascinatele a lungo.

Oroscopo domani, lavoro: questioni finanziere per il Leone

Per il Leone, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, ci sono delle questioni finanziare da risolvere: vi sembra sempre di risparmiare, ma alla resa dei conti qualcosa non quadra. La Vergine vive un momento di grande armonia con i colleghi, non rovinate tutto per questioni inutili. Le finanze della Bilancia sono messe a dure prova: ricordatevi che tutte cose che hanno un costo ma a volte danno un sapore nuovo alla vita. La creatività dello Scorpione premia in ambito lavorativo, fiacco invece il lavoro indipendente.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come sarà la salute per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Il Leone fa brutti sogni, in più alcuni ricordi vi appesantiscono la mente. La Vergine è molto attenta alla salute ma in questi giorni non potrà evitare infiammazioni oculari, dovute al vento. La Bilancia ha bisogno di ritrovare la sua anima bambina e ricordarsi come si sogna ad occhi aperti, come fanno i piccoli. Qualche residuo di tosse per lo Scorpione, con la Luna che cambia di segno vestendosi di Fuoco, elemento degli stati infiammatori.

