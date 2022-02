Oroscopo domani 23 febbraio 2022: Sagittario, Caopricorno, Acquario, Pesci/ Amore e..

Oroscopo domani 23 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Le previsioni segno per segno.

Curiosi di scoprire cosa riserva la giornata di domani, mercoledì 23 febbraio, nelle previsioni delle stelle? Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avranno un cielo sereno o dovranno lottare contro pianeti avversi? Come sempre tornano i consigli di Laura Tuan che, attraverso il portale “IoDonna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, il lavoro e la salute per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, per i nati sotto il segno del Sagittario vivono un momento di indecisione, non decidete solo di pancia potreste pentirvene. Il Capricorno può contare sugli amici, pronti a dare una mano. In amore avete progetti e speranze da tenere in caldo: non è momento di fare il passo più lungo della gamba. Discussione familiari per l’Acquario. Non fissatevi su un amore non corrisposto: guardatevi intorno! La Luna regala ai Pesci un bel trigono d’Acqua, tra lei, il Sole, Giove e Nettuno, che assicurano fantasia e creatività anche in amore.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario chiacchierone

Il Sagittario, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, è particolarmente chiacchierone, caratteristica che si rivela proficua nel lavoro, se vi occupate di commercio o comunicazione. Transazioni commerciali interessanti ma complicate per il Capricorno: quando c’è il denaro manca l’occasione, che arriva non appena siete a corto. Sul lavoro divergenze con il capo per l’Acquario, ma con il cambio lunare le cose miglioreranno. Fate fatica a passare dalla teoria ai fatti: rimboccatevi lampo maniche! I nati sotto il segno dei Pesci fanno fatica a virare sul pratico: a volte sul lavoro è necessario.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come sarà la salute per i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? I nati sotto il segno del Sagittario ritrovano l’appetito, occhio però al peso: sarà necessario fate un po’ di moto in più. Il Capricorno è infastidito da una serie di disturbi: dall’artrosi agli stati infiammatori, fino all’emicrania o all’influenza. L’Acquario non riesce a concentrarsi, idee e progetti corrono nella vostra mente come nuvole passeggere. Forse è il momento di staccare per recuperare la concentrazione. In serata i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero soffrire di emicrania. Non sottovalutatela!



