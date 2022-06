Oroscopo domani 23 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 23 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 23 giugno 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, l’Ariete festeggia Venere che inizia un transito molto importante: se c’è una persona cara al vostro fianco, il rapporto sarà potenziato.

Amore, il punto sul Toro

Le relazioni d’amore del Toro che sono rimaste in piedi nelle ultime settimane non hanno più bisogno di essere sorrette vanno avanti da sole. Nuovi incontri sempre interessanti.

Amore, il punto sul Gemelli

Con l’arrivo di Venere nel segno, per i Gemelli diventa più facile manifestare le proprie emozioni. Domenica sarà una giornata molto bella per chi vuole proporsi in amore.

Oroscopo domani, lavoro: nuova energia per l’Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete questa settimana hanno Mercurio, Venere e Giove favorevoli: grande carica di energia per impostare nuovi progetti

Lavoro, il punto sul Toro

Secondo l’oroscopo domani, per i nati sotto il segno del Toro in questo momento è molto importante recuperare serenità anche per quanto riguarda il lavoro. L’importante non è fare di più, ma fare meglio.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Venere entra nel segno dei Gemelli e promette qualcosa di più: da giovedì segna un nuovo traguardo o un nuovo inizio. Se avete un progetto a cui tenete, rimettetevi in gioco.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

L’energia non manca per l’Ariete, ma cercate di non abusarne. Il troppo stress potrebbe creare qualche disagio anche a voi.

Salute, il punto sul Toro

Il Sole è favorevole da martedì per il segno del Toro che può puntare a ritrovare un po’ di stabilità emotiva e quindi stare meglio anche a livello fisico.

Salute, il punto sul Gemelli

La settimana dei Gemelli è sottoposta a momenti di forte agitazione e distrazione. Le cose migliorano da domenica 26, con la Luna nel segno.











