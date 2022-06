Oroscopo domani 23 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 23 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 23 giugno 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, le stelle sono amiche dei nati sotto il segno della Bilancia che devono confermare o ritrovare un sentimento. Ci sarà la possibilità di ritrovare l’intesa con una persona che avevate allontanato alcuni mesi fa.

Amore, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione può ripartire con i sentimenti e le amicizie che possono diventare qualcosa di bello, non c’è più Venere contraria che il qualche modo ha bloccato negli ultimi tempi.

Amore, il punto sul Sagittario

Il Sagittario è troppo occupato dal lavoro per pensare all’amore o l’amore vi dà troppi pensieri. È un cielo che comporta una sorta di divisione nella vita sentimentale.

Oroscopo domani, lavoro: maggiore forza per la Bilancia

Il transito di Venere dà ai nati sotto il segno della Bilancia una maggiore forza e una maggiore determinazione nel perseguimento dei vostri obiettivi.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Per lo Scorpione il fatto che Venere non sia più contraria è un primo indizio di forza, ne arriva un secondo a breve con il Sole amico.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Il Sagittario può cercare nuove collaborazioni e affrontare con interesse progetti e programmi. Giove aiuta quello che vogliono mettersi in gioco in nuovi ambiti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Negli ultimi due o tre mesi la Bilancia ha toccato un po’ il fondo: avete capito quanto è inutile litigare e discutere per ogni cosa. Anche la vostra salute psico-fisica ne trarrà giovamento.

Salute, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione ha bisogno di ritagliarsi un piccolo spazio per stare lontano da conflitti e situazioni che possono creare disagi. Nei fine settimane solo relax.

Salute, il punto sul Sagittario

La posizione di Giove porta al Sagittario serenità e voglia di lottare contro gli eventi negativi. Siete molto più ottimisti rispetto al passato.











