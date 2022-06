Oroscopo domani 23 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 23 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, giovedì 23 giugno 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro sta vivendo una fase particolare in amore. Nell’ultimo mese ci sono stati dei problemi che, però, sono serviti per capire quali sono le persone che davvero sono dalla vostra parte e quelle che invece non vi capiscono.

Amore, il punto sul Leone

Il Leone può contare su numerosi pianeti favorevoli. Se ci sono fratture del passato le prossime settimane possono essere utili per sanarle.

Amore, il punto sulla Vergine

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, la situazione astrologica comincia a essere un po’ particolare per i sentimenti della Vergine. Nessun problema per le coppie avviate da tempo. Se un storia non va meglio salvarla in tempo, ora che Venere è contro.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro più attivo grazie al Sole

I nati sotto il segno del Cancro ora con il Sole nel segno sono più attivi. Peccato solo per Giove e Marte contrari, per motivi vari tutto è da ricostruire.

Lavoro, il punto sul Leone

Secondo l’oroscopo domani, è un cielo importante per il Leone: agite e muovetevi. C’è una bella energie e le cose stanno cambiando.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Questo è un oroscopo che inizia a parlare di lavoro per la Vergine: avere buone idee e piano piano si riparte. Ultimamente le spese sono state tante.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Non si può dire che il Cancro in questo periodo si senta leggero e privo di fastidi. Cercate di non prendere tutto di petto e di rilassarvi.

Salute, il punto sul Leone

Periodo di grande recupero per i nati sotto il segno del Leone. Dedicarsi a un hobby può aiutarvi a stare meglio.

Salute, il punto sulla Vergine

Per la Vergine la fine della settimana sarà molto interessante se intendete portare avanti qualcosa per voi stessi. Rilassate mente e fisico.











