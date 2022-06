Oroscopo domani 23 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 23 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 23 giugno 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

I sentimenti del Capricorno sono protetti. Venere è neutrale ma le storie d’amore nate negli corso degli ultimi mesi vanno avanti.

Amore, il punto sull’Acquario

Per il segno dell’Acquario l’amore può tornare importante e a volte anche scoprire nelle pieghe di un’amicizia un sentimento decisivo. Domenica la Luna sarà favorevole.

Amore, il punto sui Pesci

Venere è tornata in aspetto critico per i Pesci. Se devi parlare d’amore le stelle sono un po’ particolari fino a sabato. Siete pronti a fare scelte importanti

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno lungimirante

Il cielo invita il Capricorno a fare delle scelte importanti anche in vista del futuro: siate lungimiranti e non soffermatevi sui dettagli.

Lavoro, il punto sull’Acquario

L’Acquario in questo momento può iniziare a pensare al futuro, all’autunno. Attenzione alle persone che collaborano con voi. Molta confusione nella giornata di venerdì.

Lavoro, il punto sui Pesci

Giornate calde sul lavoro per i Pesci: possono presentarsi problemi con clienti e colleghi, a volte la diplomazia è la scelta migliore per tutti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Dopo un paio di giornate delicate, le cose migliorano per il Capricorno: da venerdì 24 giugno ci sarà un buon recupero. Il fine settimana sarà dalla vostra parte.

Salute, il punto sull’Acquario

Le stelle di metà settimana sono le migliori per l’Acquario anche dal punto di vista fisico. Venerdì e sabato evitate di strafare.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo domani, i Pesci devono evitare ripensamenti. Dal punto di vista fisico siete un po’ provati. Massimo prudenza nel fine settimana.











