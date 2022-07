Oroscopo domani 23 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 23 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Come sarà il sabato per i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci? Chi, tra i segni suddetti, godrà del totale favore delle stelle godendosi una giornata rilassante all’insegna della buona compagnia e del divertimento? a svelare tutto e a dare consigli su come affrontare il nuovo sabato di luglio è Paolo Fox attraverso l’App Astri e il settimanale DiPiùTv con cui, ogni settimana, dispensa i suoi consigli.

Andiamo, dunque, a scoprire cosa prevede l’oroscopo domani di Paolo Fox per Capricorno, Acquario e Pesci, in amore, lavoro e salute, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Discussioni nell’aria in amore per i nati sotto il segno del Capricorno secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Tutto potrebbe essere dovuto ad un’incompatibilità di carattere con il partner.

Amore, il punto sull’Acquario

Giorno importante in amore per i nati sotto il segno dell’Acquario che hanno la possibilità di recuperare dopo giorni di tensioni e discussioni. E’ anche arrivato il momento di fare chiarezza per coloro che, da tempo, si sentono legati in una relazione che non li soddisfa più.

Amore, il punto sui Pesci

Giornata non delle migliori in amore quella di domani per i Pesci. Per evitare di accrescere la tensione e creare una spaccatura che potrebbe rivelarsi insanabile, cercate di non alimentare le polemiche.

Oroscopo domani, lavoro: incertezza per il Capricorno

Momento di incertezza sul lavoro per il Capricorno secondo le previsioni dell’oroscopo domani. La situazione attuale non ti convince e stai provando varie strade per trovare quella che vi convince di più.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario, sul lavoro, è arrivato il momento di agire. Basta fermarsi ad aspettare che qualcosa accada. Se avete voglia di cambiare muovetevi proponendo idee e progetti.

Lavoro, il punto sui Pesci

Grande tensione per i Pesci per i molteplici impegni. La soluzione ideale, per questa situazione, è mantenere la calma e affrontare tutto con freddezza e lucidità.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Sabato all’insegna della forza per i nati sotto il segno del Capricorno che, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, sapranno in grado di sfruttare il proprio fascino per rilassarsi e trascorrere una giornata tranquilla.

Salute, il punto sull’Acquario

Sabato piacevole per i nati sotto il segno dell’Acquario che si avvicinano alle meritate vacanze con più leggerezza. A giovarne sarà il fisico stremato da un anno abbastanza intenso.

Salute, il punto sui Pesci

Stress e ansia per i nati sotto il segno dei Pesci che, nonostante i tanti impegni, dovrebbero sfruttare la giornata di domani per trovare un momento di svago e far riposare mente e corpo.













