Oroscopo domani 23 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 22 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, mercoledì 23 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo domani, la giornata sarà all’insegna dei sentimenti per i nati sotto il segno dell’Ariete, grazie alla Luna di Fuoco in trigono al Sole nel vostro segno e Venere e Marte come mediatori. È arrivata la primavera ma l’amore è freddo per il Toro: in parte è colpa dei pianeti in Acquario, ma assumetevi anche le vostre responsabilità. L’ultimo quarto di Luna spazza via ogni tensione in amore per i Gemelli: torna la complicità con il partner. Anche i single si affacciano felici su una nuova relazione. Per il Cancro è arrivato il momento di scegliere la felicità senza e di correre insieme a Giove incontro a un destino senza ombre.

Oroscopo domani, lavoro: giornata intensa per il Cancro

Se l’Ariete ha avuto un momento di malanimo con un collega, ricordate che spesso un’accalorata discussione risolve tutto, spartendo equamente torti e ragioni. Secondo l’oroscopo domani, il Toro continua ad andare forte sul lavoro, sospinto dall’australe di Marte e dal levante di Venere. Buone prospettive di carriera per chi ha volontà e coraggio di mettersi in gioco. Nel lavoro i nati sotto il segno dei Gemelli si sentono particolarmente convinti del proprio talento. Domani, mercoledì 23 marzo, sarà una giornata impegnativa per i nati sotto il segno del Cancro: contatti, decisioni, soluzioni, tutto sulle vostre spalle.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Giove non è ancora arrivato nel segno, ma l’Ariete è così pieno di energie da aver scordato nervosismi e malessere dei mesi passati. Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Toro devono fare sport per manterrei in forma e magri, ma occhio a non eccedere. Vitalità eccezionale per i nati sotto il segno dei Gemelli, ma attenzione al fegato che richiede cibi sani: come insalate e spremute di agrumi. La primavera ha un effetto terapeutico sul benessere del Cancro: dite addio a malessere e malumore!











