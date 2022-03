Oroscopo domani 23 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Lavoro, amore e…

Oroscopo domani 23 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche per la giornata di domani, mercoledì 23 marzo, arrivano i consigli dell’astrologa Laura Tuan, attraverso il suo sito ufficiale e il portale online di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ottima disposizione planetaria nel cielo del Leone, con il Sole e la Luna in trigono al vostro segno: il partner vi segue senza dubitare! I nati sotto il segno della Vergine, secondo l’oroscopo domani, devono prestare attenzione in amore: potreste stancarvi dell’urgenza continua di certezze sentimentali della vostra dolce metà. La Bilancia ripone grande fiducia nell’amore, grazie anche l trigono di Venere e Marte, che pone sempre i sentimenti al primo posto. La primavera strizza l’occhio in maniera seducente allo Scorpione.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia diplomatica

I nati sotto il segno del Leone, secondo l’oroscopo domani, dovranno affrontare alcune provocazioni inutili da parte di chi non vi conosce: non lasciatevi abbattere. Tutto liscio sul lavoro per i nati sotto il segno della Vergine: la competizione è agguerrita e la concorrenza non scherza, ma voi sapete il fatto vostro. Sul lavoro e in società, la Bilancia fa sfoggio di grande diplomazia e sa sempre come gestire una patata bollente. Giornata urticante per lo Scorpione, sotto tiro di Marte, Venere e Saturno in quadratura e con il Sole in sesta Casa, quella relativa al lavoro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone, più irritabili del solito. Un po’ zoppicante la forma fisica della Vergine, sotto tiro di Mercurio e di Giove: vi ritrovate alle prese con le prime allergie di primavera e con qualche intolleranza. I nati sotto il segno della Bilancia sono sportivi non solo in palestra, ma anche nella vita: la vostra è una forma mentis! C’è il rischio di un attacco di gastrite per i nati sotto il segno dello Scorpione.











