Oroscopo domani 23 marzo 2022: Pesci, Sagittario, Capricorno, Acquario/ Amore e…

Oroscopo domani 23 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, mercoledì 23 marzo, arrivano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito online di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, entusiasmo alle stelle per i nati sotto il segno del Sagittario: a vostro favore la Luna nel segno, ma anche il Sole appassionato in Ariete. La primavera fa miracoli e apre il cuore del Capricorno: Giove e Mercurio sono la voce delle emozioni. Grintosi i nati sotto il segno dell’Acquario: condividete i vostri progetti con chi vi vuole bene! La vita sentimentale dei Pesci risente della poca energia, dovuta alla presenza di Marte e Venere in dodicesima Casa: qualcosa o qualcuno pesa sul vostro cuore.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno sognatore

Secondo l’oroscopo di domani, il Sagittario sta per chiudere una fase del passato e riparte da nuovi progetti. Attenti a Mercurio ostile: si spende troppo. Il Capricorno ha grandi sogni, ma difficili da gestire e ancor più da realizzare: non sprecate energia in inutili battaglie. Lo spirito innovativo dell’Acquario produce idee temerarie che però trovano riscontro positivo in ufficio, tra i colleghi. I Pesci si ritrovano a gestire una situazione in corner: siete in ansia ma state facendo la mossa giusta!

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Sagittario: forte la voglia di sport e di avventura! Stanchezza incomprensibile rispetto agli sforzi computi dal Capricorno: innervosirvi vi fa dormire male, raggomitolati in una postura sbagliata. Vitalità e adrenalina al massimo per i nati sotto il segno dell’Acquario: sfogatela in palestra, per evitare inutili litigi. Con Marte e Venere in dodicesima Casa l’energia dei Pesci scende ai minimi storici: attenzione all’alimentazione pesante.

