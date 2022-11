Oroscopo domani 23 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Previsioni per amore e lavoro

Oroscopo domani mercoledì 23 novembre 2022: da Ariete a Vergine

Anche per la giornata di domani, mercoledì 23 novembre 2022, arrivano consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

I nati sotto il segno dell’Ariete devono vere più attenzione in amore in questa settimana. La Luna sarà dalla vostra parte nel fine settimana e in tanti faranno delle scelte importanti nel giro di poche settimane. In questi giorni i nati sotto il segno del Toro si trovano a fare i contri con il passato, legato a una difficoltà sentimentale. Domani, mercoledì 23 novembre, ci vuole molta cautela nei rapporti.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

Come procede l’amore per i nati sotto il segno dei Gemelli? Settimana nervosa. Meglio essere cauti a livello sentimentale, l’amore potrebbe pagare pegno e potrebbero crearsi delle complicazioni nei rapporti. Potrebbero esserci anche dispute in famiglia. Se per il Cancro ci sono dubbi in amore o situazioni poco chiare sarà meglio parlarne con sincerità prima del 6 di dicembre.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Se in amore il segno del Leone ha delle questioni da risolvere, è meglio parlarne ed esprimere quello che sentite dentro di voi. Dicembre sarà un mese fortunato per gli incontri. Stelle faticose in amore per il segno della Vergine: c’è chi si prenderà del tempo per riflettere sul da farsi. Evitate qualsiasi tipo di conflitto con il partner e in famiglia!

Oroscopo domani mercoledì 23 novembre 2022, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

I nati sotto il segno dell’Ariete non dovete essere troppo istintivi: i pianeti in Sagittario regalano buone notizie, forse anche accordi e nuove strade per rinnovare la sfera lavorativa. Alcuni nati del Toro, anche non volendo, hanno discusso nell’ambiente di lavoro. È in arrivo un periodo migliore e dalla giornata del 6 dicembre inizierà una fase molto interessante.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli vivranno momenti di disagio anche in ambito lavorativo a metà settimana: anche chi è convinto delle proprie azioni si troverà a dover risolvere un problema. Molti nati sotto il segno del Cancro stanno vivendo una vera e propria rinascita professionale: anche se ogni tanto c’è un ostacolo da superare ne uscite comunque vincitore.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone è un periodo di rinascita: cercate di superare polemiche e non date spazio a persone in cerca di conflitti. Potrebbero anche arrivare delle soddisfazioni. È un momento carico di stress per i nati sotto il segno della Vergine: meglio affrontare le cose con calma, sapendo che dal 6 dicembre molte tensioni saranno superate.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete ci sarà qualche problema fisico da superare nei prossimi giorni. Dopo i primi giorni un po’ difficili, d metà settimana sarete in grado di recuperare. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia ai nati sotto il segno del Toro di essere cauti, arrivate da un momento di grande fatica vissuto a inizio mese.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

Per i nati sotto il segno dei Gemelli è una settimana sottotono, perché a livello astrologico ci sono diverse opposizioni, soprattutto tra giovedì e venerdì. La giornata di domani, mercoledì 23 novembre, permette al segno del Cancro di guardare al futuro con tranquillità: piano piano state risalendo la china.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone è tornata una bella forza dopo un periodo segnato da una certa malinconia. Dovrete però fare i conti con la stanchezza che potrebbe giungere nella seconda parte della giornata di domani, mercoledì 23 novembre. I nati sotto il segno della Vergine non devono strafare per qualche giorno, siete molto stressati. Se ci sono dei problemi fisici, non dovete sottovalutarli.











