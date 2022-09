Oroscopo domani 23 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 23 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 23 settembre 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Se ci sono contrasti in amore, l’Ariete deve cercare di chiarire entro il 29 settembre, poi Venere andrà in opposizione e complicherà i rapporti.

Amore, il punto sul Toro

Per il Toro continua il transito di Venere in un segno amico: è un elemento di fortuna se avete l’intenzione di parlare di amore o di dichiararvi a qualcuno.

Amore, il punto sul Gemelli

Sotto il profilo sentimentale, per i Gemelli ci sarà un netto miglioramento dal 29 settembre: le cose andranno meglio per i single e ci sarà modo di fare scelte di coppia. Se ci sono state grosse polemiche se ne potrà uscire.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, forte e tenace

Per quanto riguarda i lavoro, l’Ariete torna protagonista, regista di se stesso, forte e tenace. Ovviamente ognuno ha le sue possibilità, a seconda dell’età e delle circostanze.

Lavoro, il punto sul Toro

La Luna al mattino è ancora dissonante per i nati sotto il segno del Toro, poi torna positiva e lascia spazio a due giornate di grande interesse sotto il profilo dei contatti.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Nel lavoro ci vuole impegno e astuzia: per i Gemelli può profilarsi più di una possibilità ma bisogna capire bene quali obiettivi perseguire.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Per i nati sotto il segno dell’Ariete la giornata di domani, venerdì 23 settembre, sarà un po’ faticosa. Si chiuderà con un po’ di agitazione e farete fatica a prendere sonno.

Salute, il punto sul Toro

Il Toro risente ancora della stanchezza accumulata negli ultimi mesi: si consiglia serenità e riposo. Evitate di affaticare fegato e intestino.

Salute, il punto sul Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli sono giornate caotiche: quando fate tutto di fretta rischiate di sbagliare e di dover ripartire da zero.











