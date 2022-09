Oroscopo domani 23 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 23 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 23 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 23 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Da un punto di vista affettivo la Bilancia può superare la fase di grande stress nata nella parte centrale dell’anno. Il vostro fascino raddoppia dal 29 settembre, Venere sarà nel segno per il mese di ottobre anche in buon aspetto a Marte.

Oroscopo domani 22 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Amore, il punto sullo Scorpione

In questo momento per lo Scorpione sono favoriti i colpi di fulmine, ma attenzione a non tornare alle incomprensioni di agosto che è stato un mese pesante per alcune coppie.

Amore, il punto sul Sagittario

Dopo un periodo di lontananza, il Sagittario deve vivere l’amore con maggiore tranquillità. Sarà possibile dopo il giorno 29. Un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più promettente.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia, tra polemiche e collaborazioni

La Bilancia deve arginare le polemiche con una persona del Capricorno o Ariete. Collaborazioni interessanti con il segno zodiacale dei Gemelli.

Oroscopo domani 22 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Nuovi problemi di carattere lavorativo tengono in sospeso i nati sotto il segno dello Scorpione. Ci sono alcune questioni legali da seguire con attenzione.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Nulla cade dal cielo! Se il Sagittario non inizia a darsi da fare con energie e intelligenza resterà fermo. Il momento è interessante per fare progetti sul futuro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia devono cercare di riprendersi fisicamente, perché a metà di questo anno c’è stata per qualcuno una grossa problematica da superare.

Salute, il punto sullo Scorpione

La salute dello Scorpione risente delle tensioni maturare nella vita professionale: siete vittima dello stress che accumulare. Imponetevi una disciplina anche per quanto riguarda il vostro benessere.

Salute, il punto sul Sagittario

Come procede la salute per i nati del Sagittario? Domani, venerdì 23 settembre, vi sentirete molto stanchi. Sarà una giornata da prendere con le pinze. Domenica le cose miglioreranno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA