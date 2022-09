Oroscopo domani 23 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 2 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, venerdì 23 settembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Cancro? Per le relazioni sentimentali è un periodo di prova. Se la situazione sentimentale non si sblocca entro fine mese a ottobre ci sarà bisogno di una pausa di riflessione.

Amore, il punto sul Leone

L’ottimo aspetto di Giove crea un’ottima condizione per le relazioni sentimentali del Leone: tutto può accadere! Il fine settimana può rafforzare un rapporto di coppia.

Amore, il punto sulla Vergine

In amore non ci sono dubbi per i nati della Vergine che vivono una relazione da molto tempo. Venere in buon aspetto da tre settimana potrebbe aver portato un’emozione particolare.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, Giove porta dispute

La priorità del Cancro è il lavoro: cercate di risolvere alcune alcune questioni rimaste in sospeso. Giove contrario potrebbe aver generato qualche disputa di troppo.

Lavoro, il punto sul Leone

Per i nati sotto il segno del Leone che lavorano in proprio questo periodo è utile perché porta associazioni e sbocchi interessanti. Cercate di essere ottimisti e propositivi.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Come procede il lavoro per la Vergine? Se avete in mente un’attività professionale indipendente è tempo di studiare nuove strategie che avranno successo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Ansia e nervosismo per i nati sotto il segno del Cancro. A volte avete davvero la testa fra le nuvole, cercata di migliorare la vostra concentrazione.

Salute, il punto sul Leone

La seconda parte della settimana ha portato una buona carica per il segno del Leone. È importante seguire un’alimentazione adatta alla stagione.

Salute, il punto sulla Vergine

Dieta leggera e qualche ora di sonno in più per i nati sotto il segno della Vergine, per smorzare un po’ di nervosismo.











