Oroscopo domani 23 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 23 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 23 settembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per il Capricorno? Le storie che nascono adesso sono più che altro da vivere part-time. Non avete tempo per gestire partner polemici o problematici. I giovani si possono concedere amori da vivere alla giornata.

Amore, il punto sull’Acquario

Domani, venerdì 23 settembre, sarà una giornata interessante per l’Acquario, preludio di un mese di ottobre che porterà belle emozioni al vostro cuore. Chi non ha un amore potrà trovarlo, le coppie potranno pensare al futuro.

Amore, il punto sui Pesci

I Pesci che vivono una relazione da qualche tempo si sentono soli ad affrontare certe situazioni. Attenzione nelle giornate tra domani, venerdì 23 settembre, e domenica 25.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno, grandi obiettivi

I nati del Capricorno che hanno deciso di raggiungere un grande traguardo nell’ambito del lavoro si trovano ad affrontare situazioni molto stancanti. Attenzione, come sempre, alle spese.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario i progetti di lavoro sono più facili da gestire. Giove ha già iniziato un transito importante.

Lavoro, il punto sui Pesci

I Pesci devono ritrovare un equilibrio anche nell’ambito del lavoro dove nell’ultimo periodo la confusione regna sovrana. Il 2023 sarà un anno che premierà.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Nella giornata di domani, venerdì 23 settembre, il Capricorno avrà la testa fra le nuvole. State vivendo un momento di confusione che influisce anche sul vostro benessere psico-fisico.

Salute, il punto sull’Acquario

I nati dell’Acquario hanno bisogno di riposare. In certi giorni i pianeti abbassano il vostro tono vitale e creano qualche piccolo problema, anche fisico.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo domani Paolo Fox, per i nati sotto il segno dei Pesci sarà una giornata stancante e molto agitata. Bisogna aspettare il 29 del mese, poi le cose andranno meglio.











