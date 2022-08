Oroscopo domani 24 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e lavoro

Cosa vi attende nella giornata di domani, mercoledì 24 agosto per amore, lavoro e salute? È il momento di vedere le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox attraverso la sua app Astri. Ecco come sarà la giornata che attende voi amici nati sotto il segno del Leone, della Vergine, della Bilancia e dello Scorpione.

Oroscopo domani, amore: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Fine settimana per Leone potenziato da Venere in aspetto positivo che vi aiuterà a risvegliare le passioni e le emozioni.

Amore, il punto sulla Vergine.

Passione alle stelle per la Vergine. I single potranno fare degli incontri speciali e chi ha subito una forte delusione d’amore dovrà attendere un po’ prima di voltare pagina.

Amore, il punto sulla Bilancia

La Bilancia è pronta a rimettersi in gioco in amore. Questo fine settimana regalerà anche una visione dell’amore più ottimistica e positiva. La maggioranza delle persone della Bilancia è alla ricerca di nuovi equilibri, sia nel lavoro che in amore. Non bisogna avere paura di rimettersi in gioco e di lanciarsi in nuove avventure professionali o sentimentali.

Amore, il punto sullo Scorpione

Giornate complesse per lo Scorpione. State vivendo delle giornate un po’ complesse sia dal punto di vista familiare che lavorativo. Il vero problema non siete voi, ma le persone che vi circondano. Dovrete avere maggiore fiducia in voi stessi.

Oroscopo domani, lavoro: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Giornata piena di impegni per il Leone. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il fatto di avere la Luna nel segno, potrebbe essere garanzia di successo soprattutto per i Leoni più abili e ambiziosi. Le persone apprezzeranno il vostro modo di fare le cose sempre con grande passione e grande partecipazione. In questo momento avete molte stelle favorevoli e quindi sarà difficile non essere notati o non stare al centro dell’attenzione, esattamente come piace a voi.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox in arrivo nuovi progetti per la Vergine. Il Sole è entrato nel vostro segno e vi consentirà di avere una visione più ottimistica e positiva della vostra vita. Il 2023 sarà un anno che porterà una grande forza ai nati sotto il segno della Vergine, per questo motivo dovrete lavorare fin da ora per gettare le basi di progetti che potrebbero avere ottimi sbocchi. Forse in passato non siete stati circondati da persone che hanno collaborato attivamente per rendervi più facile la vita, sia nel lavoro che in famiglia. Da adesso in avanti avrete una maggiore capacità logica anche nel saper scegliere i vostri collaboratori e le persone che dovranno affiancarvi.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Giornata serena per la Bilancia. Da venerdì avrete Mercurio nel segno che porterà una ventata di belle novità ma anche una maggiore convinzione nei vostri mezzi e nei vostri progetti.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Giornate difficili sul lavoro per lo Scorpione. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, quando le persone che vi circondano non danno le risposte che attendevate, finite per essere estremamente critici e polemici. Le prossime tre giornate esalteranno proprio questo aspetto del vostro carattere, estremamente intollerante e impaziente.











