Oroscopo domani 24 agosto 2022: Sagittario, Capricorno e Pesci/ Amore e lavoro

Cosa vi attende nella giornata di domani, mercoledì 24 agosto per amore, lavoro e salute? È il momento di vedere le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox attraverso la sua app Astri. Ecco come sarà la giornata che attende voi amici nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo domani, amore: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Pianeti in aspetto positivo per Sagittario. Questo è un cielo che ti proteggerà almeno fino alla prossima primavera, ecco perché hai molti motivi per essere ottimista. Le stelle ti invitano a selezionare bene le cose da fare e da non fare più, anche per evitare di perdere tempo con persone che potrebbero deluderti. Attenzione a scegliere anche in amore.

Amore, il punto sul Capricorno

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox in arrivo un inizio di settimana lento per Capricorno. Questo cielo rafforzerà soprattutto le giornate di sabato e domenica. Se qualcuno vi ha criticato in questi giorni, cercate di farvi scivolare le cose addosso. Avete le spalle larghe e non avete bisogno del consenso altrui. In amore dedicatevi di più al vostro partner. Le preoccupazioni sul lavoro hanno condizionato il rapporto di coppia.

Amore, il punto sull’Acquario

Monotonia in agguato per Acquario. In amore la noia sarà sempre in agguato, soprattutto per le coppie di lunga data. Forse avreste bisogno di qualcosa di diverso che possa scrollarvi di dosso il peso della malinconia.

Amore, il punto sui Pesci

Svolta in amore per i Pesci. Farete un incontro che v cambierà la vita. Il colpo di fulmine è dietro l’angolo.

Oroscopo domani, lavoro: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Stando all’oroscopo domani di Paolo Fox in arrivo progetti interessati per Sagittario. In passato vi siete un po’ incupiti anche per il fatto che alcuni progetti sono stati bloccati o non hanno trovato lo sbocco giusto. Adesso però ci saranno tutte le condizioni affinché tutto riparta nella maniera migliore e con profitti interessanti.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Soddisfazioni in arrivo per Capricorno. Giove in aspetto contrario potrebbe causare qualche piccolo ritardo, soprattutto se avete un progetto interessante in ballo. Ma questo non frenerà i vostri piani e vi consentirà comunque di centrare i vostri obiettivi anche se vi costerà qualche piccola fatica in più. Questo cielo rafforzerà soprattutto le giornate di sabato e domenica.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Idee e progetti nuovi per l’Acquario. Da un po’ di tempo siete costretti a fare tutto di corsa e a vivere quasi in apnea per riuscire a fare tutto nella maniera giusta. Siete una fucina di idee e di progetti e per questo motivo tendete sempre a dover fare tutto di corsa finendo per stressarvi parecchio. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox forse dovreste programmare meglio le vostre scadenze e la vostra giornata per evitare di dover fare tutto all’ultimo momento.

Lavoro, il punto sui Pesci

Per i Pesci è arrivato il momento di coronare i vostri sogni. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox questo è il momento giusto per rimboccarsi le maniche e azzardare qualche mossa per uscire dalla monotonia e dare una svolta alla propria vita. Da quando avete il Sole in opposizione sembra che tutto si sia maledettamente bloccato e che ogni vostro progetto si sia arrestato irrimediabilmente. Ma in realtà le cose non stanno proprio così. Secondo l’Oroscopo del Giorno, dalla giornata di venerdì, non avrete più l’opposizione di Mercurio. Ci sarà modo di riprendere il filo del discorso soprattutto se avete in ballo un progetto che vi sta a cuore.

