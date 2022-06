Oroscopo domani 24 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 24 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 24 giugno 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Oroscopo domani 23 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

L’amore è vicino per l’Ariete. Anche nelle coppie di lunga date in cui si era creato un po’ di grigiore si potrà ritrovare la tranquillità.

Oroscopo domani 23 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Amore, il punto sul Toro

Come procede l’amore per il Toro? Nelle coppie in crisi può essere utile un momento di riflessione magari proprio domani, venerdì 24 giugno, quando la Luna sarà nel segno.

Amore, il punto sul Gemelli

Il fascino dei Gemelli non si discute! Domenica potrebbe essere una giornata di incontri particolari. Se in coppia non c’è quello che desiderate verrà la tentazione di guardare altrove.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, profumo di successo

Questo fine settimana profuma di successo per l’Ariete: mai come in questi giorni vi siete sentiti pronti a recuperare e a ribaltare le vostre scelte.

Oroscopo domani 23 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Lavoro, il punto sul Toro

In questo periodo per i nati sotto il segno del Toro è meglio non affrontare nuove spese o intraprendere faticosi cambiamenti.

Lavoro, il punto sul Gemelli

In questo periodo i Gemelli possono concludere un buon accordo e sbloccare una situazione che era rimasta ferma da tempo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, l’Ariete è particolarmente attivo. Non abusate delle vostre energie, domenica sarà una giornata di particolare forza.

Salute, il punto sul Toro

Qualche fastidio alla gola per i nati sotto il segno del Toro. Domani, venerdì 17 giugno, non conviene strafare.

Salute, il punto sul Gemelli

Non ci sono ombre nel cielo dei Gemelli ma comunque non vi sentite al meglio, forse perché avete tante cose da fare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA