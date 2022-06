Oroscopo domani 24 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 24 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 24 giugno 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, ora che Venere è favorevole la Bilancia può recuperare in amore: presto questa aria di riconciliazione sarà dominante.

Amore, il punto sullo Scorpione

Le storie dello Scorpione che nascono adesso, in vista di luglio, possono essere decisive. Non c’è più quello stato di agitazione che avete vissuto a inizio messe e che ha condizionato anche i vostri rapporti.

Amore, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario l’opposizione di Venere può generare qualche problema anche nelle coppie di vecchia data. Se qualcuno ha due persone nella sua vita, prima o poi dovrà fare una scelta.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia tra dubbi e recupero

Per la Bilancia non mancano dubbi di lavoro per cambiamenti recenti o per una mancanza di idee sopraggiunta a una fase di preoccupazioni. Piano piano si recupera.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

La situazione economica dello Scorpione è sempre sottotono, per colpa di Saturno contro. Attenzione a non strafare nella giornata di domani, venerdì 24 giugno.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Il Sagittario può cercare nuove collaborazioni e affrontare con interesse progetti e programmi che, non subito, daranno buoni risultati.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

La parte centrale della settimana è stata un po’ sottotono per i nati della Bilancia. Sfruttate il fine settimana per lasciarvi alle spalle indecisioni e malinconie.

Salute, il punto sullo Scorpione

Per i nati sotto il segno dello Scorpione il fine settimana è utile per cercare di stare meglio con se stessi e capire come risolvere un problema.

Salute, il punto sul Sagittario

La posizione di Giova ha dato serenità al Sagittario. Sfruttate il weekend per stare a contatto con la natura. Evitate di sprecare energia in situazioni inutili.











