Oroscopo domani 24 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 24 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, venerdì 24 giugno 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

La settimana ha premiato i sentimenti del Cancro. Da questo punto di vista vorrete maggiori garanzie. Per qualcuno è tempo di pensare a un figlio, alla realizzazione di un progetto di coppia.

Amore, il punto sul Leone

Il Leone può contare sul favore di molti pianeti. Se c’è qualche frattura apertasi nel passato adesso è il momento giusto per colmarla.

Amore, il punto sulla Vergine

Secondo l’oroscopo domani, questo periodo permette riavvicinamenti per la Vergine. Le coppie più forti possono anche pensare al matrimonio o alla convivenza.

Oroscopo domani, lavoro: le richieste del Cancro

Per il Cancro è possibile fare delle richieste nella speranza di vederle realizzate. Se avete questioni burocratiche in sospeso cercate di risolverle il prima possibile.

Lavoro, il punto sul Leone

Il Leone è uno dei segni più avvantaggiato da questi assetti planetari. Quando c’è un cielo importante si può cogliere al volo un’occasione che porta lontano. C’è un discreto successo personale.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Per il segno della Vergine queste due giornate sono piuttosto lucide e tranquille. Non è il momento di dare vita a nuove situazioni, eventuali esperimenti vanno portati avanti dalla fine dell’anno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Cancro si sentono un po’ dimenticati, fanno fatica a ingranare e arrivano la sera molto stanchi. Evitate di strafare.

Salute, il punto sul Leone

In questo giorni il Leone dovrà affrontare un po’ di stanchezza accumulato e mettere a tacere il proprio orgoglio ferito.

Salute, il punto sulla Vergine

Il fine settimana è molto interessante per la Vergine: fate qualcosa di bello e buono per voi stessi. Sfruttate il fine settimana per godervi un po’ di relax fisico e mentale.











