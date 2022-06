Oroscopo domani 24 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 24 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 24 giugno 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Fine settimana interessante per il Capricorno con la Luna favorevole. Venere non è più così attiva, ma questo cielo porta un po’ di serenità anche nelle relazioni.

Amore, il punto sull’Acquario

L’Acquario ha bisogno di nuove emozioni in amore: non accontentatevi della solita minestra riscaldata. Potreste improvvisamente accorgervi di un amore..

Amore, il punto sui Pesci

Bene le relazioni dei Pesci con Ariete e Leone, mentre con il Cancro è un continuo tira e molla. Le coppie che si vogliono bene dovranno portare avanti un progetto tra luglio e agosto.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno proiettato nel futuro

Le prossime 48 ore possono dare ai nati sotto il segno del Capricorno una sorta di dritta su quelle che sono le cose da impostare in vista del futuro..

Lavoro, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, l’energia sta per tornare per l’Acquario: è necessario cambiare o rinnovare, le occasione aumentano di giorno in giorno.

Lavoro, il punto sui Pesci

In questo momento, dal punto di vista lavorativo, è richiesto molto impegno ai Pesci. Avete bisogno di qualcuno che vi spinga a fare le cose.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Da domani, venerdì 24 giugno, inizia una fase di recupero. Capricorno. Se l’inizio della settimana è stato in salita, il fine settimana sarà dalla vostra parte.

Salute, il punto sull’Acquario

Domenica, venerdì 24 giugno, e sabato, i nati sotto il segno dell’Acquario devono evitare di strapazzarsi troppo. Domenica 26 Luna e Venere sono favorevoli.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i Pesci tendono a riversare sul fisico le agitazioni e le tensioni che arrivano dall’esterno. Siete un po’ provati.











