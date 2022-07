Oroscopo domani 24 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 24 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Penultima domenica di luglio quella di domani e, come ogni giorno, torna l’immancabile appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Curiosi di scoprire se il cielo sarà privo di nubi come quello che da settimane imperversa sull’Italia con cocenti temperature? Paolo Fox, attraverso l’App Astri e il settimanale DiPiùTv, è pronto per svelare tutti i segreti delle stelle e dare consigli su come affrontare la giornata.

Come sarà, dunque, la giornata di domani, domenica 24 luglio, per i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine? Andiamo a scoprire le previsioni per amore, lavoro e salute, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Cancro, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, è il momento adatto per farsi avanti se vi interessa una persona. I single del segno che provano attrazione per qualcuno hanno un cielo favorevole per esporsi e dichiararsi affinchè la situazione sentimentale si smuova.

Amore, il punto sul Leone

Belle novità in arrivo per i nati sotto il segno del Leone. Se per le coppie ci sarà un clima sereno, per i single la situazione sentimentale appare più rosea. Le occasioni di nuovi incontri non mancheranno e anche una recente conoscenza potrebbe essere particolarmente interessante.

Amore, il punto sulla Vergine

Con il fascino che vi regala questa Luna, per i single del segno della Vergine, non sarà difficile trovare corteggiatori e avere grandi occasioni di incontri che potrebbero regalarvi anche l’amore. Non chiudetevi in casa e sfruttare ogni occasione per fare nuove conoscenze.

Oroscopo domani, lavoro: accordi in arrivo per il Leone

Cancro ancora alla ricerca di un equilibrio sul lavoro secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Chi svolge da anni la stessa mansione continuerà a seguire la propria strada. Chi, invece, ha cambiato ruolo o posizione da poco deve ancora abituarsi alla nuova realtà professionale.

Lavoro, il punto sul Leone

I nati sotto il segno del Leone non devono abbassare la guardia sul lavoro nei prossimi giorni. Proposte di accordi interessanti potrebbero arrivare bene, ma attenzione a ciò che vi propongono. Leggete bene e riflettete prima di rendere tutto ufficiale.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Apparentemente, tutto per i nati sotto il segno della Vergine procede bene. Per delle persone precise come voi, tuttavia, attenzione a dei cavilli burocratici che potrebbero rallentare qualche progetto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Giornata tranquilla per il Cancro quella in arrivo secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Potrete dedicare la domenica allo svago e al relax in compagnia di persone che vi fanno stare davvero bene.

Salute, il punto sul Leone

Per il Leone, quella di domani, è la giornata giusta per riordinare i vostri orari e concedere un po’ di riposo al fisico, particolarmente stressato dalla mole di lavoro dell’ultimo periodo.

Salute, il punto sulla Vergine

Per la Vergine, la domenica è il momento giusto per staccare la spina da ansie e preoccupazioni e concedersi un po’ di sano e meritato relax, ma anche per divertirsi e concedersi un drink per rilassarsi.













