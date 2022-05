Oroscopo domani 24 maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni per amore e salute

Oroscopo domani 24 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, martedì 24 maggio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Venere è favorevole e Giove amico: è un momento che porta serenità e desiderio ai nati sotto il segno dell’Ariete. Se un amore ha fatto il suo tempo andare oltre. Il Toro potrebbe voler ricucire uno strappo in amore. È un cielo importante e più ci si avvicina a fine mese maggiori saranno le opportunità per riconquistare un buon equilibrio. Secondo l’oroscopo domani, sarà una settimana importante per i Gemelli: il Sole è positivo nel segno e c’è la possibilità di riallacciare rapporti sentimentali che erano barcollanti.

Oroscopo domani, lavoro:

Marte inizia un transito importante e l’Ariete si sente pieno di energia, anche la Luna è nel segno: grande cielo per chi vuole rimboccarsi le maniche e mettersi all’opera. Oggi e domani è un ottimo oroscopo per il Toro per parlare di lavoro. Se qualcuno ha cercato di ridimensionarvi ora dovrà fare un passo indietro. Sul lavoro i Gemelli dovranno essere più disponibili con gli altri. Con Giove attivo anche gli esami sono favoriti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Il nemico principale dell’Ariete è come sempre lo stress. A metà settimana c’è un lieve calo. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per il Toro è importante recuperare serenità: distraetevi e fate qualcosa di bello. Spesso risentite di fastidi allo stomaco perché somatizzate tutto. I nati sotto il segno dei Gemelli devono evitare di stancarsi troppo, potrebbero risentire di fastidi legati a sbandamenti.

