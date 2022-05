Oroscopo domani 24 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 24 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come sarà la giornata di domani, martedì 24 maggio, per i nati sotto il segno della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario? A svelarlo è l’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua App “Astri”, fornisce utili consigli per affrontare tranquillamente le prossime 24 ore. Cosa prevedono, dunque, le stelle secondo le previsioni dell’oroscopo domani? Chi tra Bilancia, Scorpione e Sagittario godrà dei benefici delle stelle? Come per gli altri segni zodiacali, anche tra i segni suddetti ci sarà chi riuscirà a vivere una giornata positive e tranquilla e chi, invece, affronterà ore meno serene. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Situazione difficile in amore per la Bilancia, qualcosa non va nel verso giusto. Fare i superficiali non aiuta, c’è la necessità di capire come evolve un sentimento. Il cielo di domani, martedì 24 maggio, richiede allo Scorpione una revisione dei sentimenti, in positivo. Incontri fortunati per i single. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, Venere è in aspetto buono per il Sagittario: qualcuno già da giorni ha iniziato un percorso emozionale nuovo e impronte. Complicità in più con il partner.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia con Giove contrario

Le questioni lavorative tornano in primo piano per i nati sotto il segno della Bilancia, ma fate attenzione perché Giove è contrario: allontanatevi da situazioni che non fanno per voi. Non mancheranno soddisfazioni nel settore professionale-lavorativo per i nati sotto il segno dello Scorpione, grazie alla grande evoluzione planetaria. Luna importante, con Giove e Marte, per il Sagittario, che recupera anche sul lavoro. Giove è amico e le cose miglioreranno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Da un punto di visto psicofisico la Bilancia è ancora agitata. Cercate di non abusare delle vostre forze e iniziate una cura preventiva che rafforzi le difese immunitarie. Giornate di grande tensione nervosa per i nati sotto il segno dello Scorpione: evitate di stancarvi troppo. La giornata di domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, può portare qualche difficoltà al Sagittario, ma nel complesso siete in ripartenza.

