Oroscopo domani 24 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e salute

Oroscopo domani 24 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, martedì 24 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Per colpa di terzi il Capricorno potrebbe perdere le staffe anche in amore. Non mandate all’aria un rapporto solo per un picco di orgoglio. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, In questi giorni l’Acquario deve proteggere un amore: le coppie che sono in cristi devono stare attente ma possono recuperare. Doppia attenzione ai rapporti con Toro e Scorpione. Per i Pesci un amore nato negli ultimi due mesi può andare oltre e chi ha vissuto una separazione è già vanti con i nuovi progetti.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno pensieroso

Capricorno pensieroso. Quelli che hanno una situazione particolare che riguarda il lavoro sono più perplesso. Qualche difficoltà con i colleghi, andare oltre le piccole ambiguità. Giove è amico dell’Acquario: le cose cambiano in positivo. Un periodo interessante per chi vuole iniziare progetti. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, i nati sotto il segno dei Pesci hanno voglia di rimettersi in gioco. Solo il Sole è un po’ nervoso, potrebbe esserci qualche questione legale da risolvere.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Le stelle sono nervose e agitano l’animo del Capricorno: evitate le persone che possono avere con te un atteggiamento di sfida. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, la salute dell’Acquario risente della dissonanza della Luna che potrebbe creare un lieve calo. Fare troppo cose può essere fonte di stress, programma con cura gli impegni. Il transito dei pianeti piò provocare un certo nervosismo per i Pesci: la prima parte della settimana è migliore della seconda. Prediligi impegni che non comportino troppo stress.

