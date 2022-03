Oroscopo domani 24 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 24 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come procede la settimana per i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli e del Cancro? Curiosi di scoprire quale, tra i questi segni, godrà di un cielo favoloso nella giornata di domani, giovedì 24 marzo? Siete in attesa di risposte sia per il vostro lavoro che per la vostra sfera sentimentale e siete curiosi di scoprire se domani sia la giornata giusta per riceverle? In vostro soccorso arriva l’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito di “Io Donna”, svela l’oroscopo domani. Come andranno, dunque, l’amore, il lavoro e la salute per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro secondo l’oroscopo domani? Andiamo a scoprire tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Qualche dubbio in amore e in famiglia per i nati sotto il segno dell’Ariete, sotto tiro della quadratura Luna-Mercurio: tacere vi costa parecchio, ma non si può litigare di continuo! Le stelle mettono in risalto le due anime del Toro, sopratutto in amore: da una parte non accettate ordini, dall’altra reclamate razionalità e sicurezza. Secondo l’oroscopo domani, il sestile in gioco tra la Luna e Saturno infonde ai sentimenti dei Gemelli una nota di stabilità. Il Cancro deve evitare scosse in amore, dalla sua ha la complicità di Giove, Mercurio e Nettuno in trigono.

Oroscopo domani, lavoro: discussioni per il Toro

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, l’Ariete avrà una giornata serena, anche se non mancherà qualche dubbio su alcuni scelte. Inoltre i comportamenti di qualche collega non vi convincono fino in fondo. Il Toro discutete parecchio: attenzione a non perdere tempo prezioso da dedicare ai vostri impegni che non aspettano. I nati sotto il segno dei Gemelli hanno grandi progetti professionali: per fortuna c’è chi sa valorizzare i vostri colpi di genio. Ritmi di lavoro sostenuti per il Cancro, che si ritrova a pensare al weekend.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Periodo particolare per la salute dell’Ariete: il vostro sistema nervoso ha bisogno di pace, non prendete impegni nel fine settimana. Secondo l’oroscopo domani, l’umore del Toro pesa sul fisico, causando anche una grande stanchezza. Anche il cambio di stagione provoca qualche malessere in più. I nati sotto il segno dei Gemelli devono prestare attenzione ai capitomboli e agli sbalzi di umore. Cancro sotto stress a causa del lavoro: godetevi un po’ di dolce far niente nel fine settimana.

