Oroscopo domani 24 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e salute

Oroscopo domani 24 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche per la giornata di domani, giovedì 24 marzo, arrivano i consigli dell’astrologa Laura Tuan, che attraverso il sito di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo domani, Marte e Venere opposti mettono a dura prova la relazione del Leone: possibile che a mettervi il bastone tra le ruote sia proprio la persona che amate di più? La Vergine sente distante il partner a causa di Giove e Mercurio opposti, ma il sestile tra Mercurio e Urano può trasformare la serata. Bilancia un po’ tirata in amore: qualcosa vi ha deluse o forse temete spiacevoli sviluppi nel rapporto di coppia? I trigoni messi in gioco da Giove e da Mercurio si alleano apposta per allentare la tensione in amore per il segno del Capricorno.

Oroscopo domani, lavoro: Leone frenato

Secondo l’oroscopo domani, per il Leone il cielo sarà come un campo da calcio: la Luna di Fuoco in trigono che tira in porta, mentre Saturno all’opposizione para il gol. I vostri progetti sono belli, ma qualcuno cerca di fermarvi. La Luna in quadratura fa penare la Vergine anche in ufficio: domani le consuete incombenze lavorative peseranno più del solito. La Bilancia non deve esagerare sul lavoro, basta seguire le regole e i ritmi richieste. In ufficio siete disponibili e comunicativi. Lo Scorpione ha troppa fretta di arrivare al traguardo: ma ci vuole intelligenza per riprendersi dalla combinazione di Saturno in quadratura e Urano opposto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone: a volte perderete il controllo dei nervi, tra spasmi, tic e notti insonni. Secondo l’oroscopo domani, giornata a mezze tinte per la Vergine sotto il tiro della Luna in quadratura, che vi fa sentire stanchi e di cattivo umore già appena alzati. La primavera scioglie la rabbia e le rigidità dei nati sotto il segno della Bilancia. Vitalità in ripresa per lo Scorpione, grazie a passeggiate nel verde e belle nuotate.











