Oroscopo domani 24 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 24 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, giovedì 24 marzo, arrivano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il suo sito online di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, i sentimenti del Sagittario sono un po’ penalizzati da Giove ostile: non fatevi frenare, è il momento di ripartire da un nuovo progetto in amore. Pr i single del Capricorno è in arrivo un incontro intrigante, mentre per gli accoppiati un ritorno di fiamma o qualcosa di bello da festeggiare. Novità in arrivo per l’Acquario per quanto riguarda l’amore: correte a comprare lo champagne! Periodo difficile per i Pesci, la primavera vi spompa e le vostre storie di cuore vi fanno lacrimare: è il momento ideale per guardarsi dentro e intorno!

Oroscopo domani, lavoro: cambiamenti in arrivo per il Capricorno

Secondo l’oroscopo di domani, il Sagittario deve dare il giusto il tempo al lavoro: il lavoro non manca e nemmeno le possibilità di crescita. Giove in sestile, insieme a Mercurio, promettono nuovi contatti e nuove aperture sul fronte commerciale per i nati sotto il segno del Capricorno: tra qualche settimana la vostra situazione potrebbe ribaltarsi. Con Giove in seconda Casa, per l’Acquario arrivano anche i guadagni, indispensabili per ridare linfa all’attività in proprio. La giornata lavorativa dei Pesci sarà influenzata dalla Luna allo Zenit, ma Giove nel segno vi aiuta a farvi scivolare addosso le cose.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Sagittario: il vostro stomaco ha bisogno di sorridere con una sana cucina, ma attenzione a non esagerare! Il Capricorno deve fare attenzione a non scoprirsi troppo, sentendosi già in piena primavera: tosse o bronchite sono dentro l’angolo. Salute perfetta per l’Acquario, ma attenzione al nervosismo: quando vi irrigidite anche i muscoli del collo cominciano a dolere e arriva la cervicale. Trovare il tempo per un po’ di moto e uno stile di vita più rilassato. I piedi sono il punto debole dei Pesci: banditi tacchi e punte strette, optate comodità e un buon plantare.











