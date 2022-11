Oroscopo domani 24 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani giovedì 24 novembre 2022: da Ariete a Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 24 novembre 2022? Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

INDICE

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Come procede l’amore per il segno dell’Ariete? L’amore ha bisogno di maggiori attenzioni. Le coppie che si vogliono bene faranno grandi progetti entro l’estate del prossimo anno. In queste giornate il passato torna a bussare alla porta del Toro: se permane una situazione poco chiara con un ex, ci sono altissime possibilità di discutere. La giornata vi invita a essere cauti nei rapporti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: stelle

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

Il segno dei Gemelli deve proteggere l’amore evitando di scaricare le tensioni, maturate sul lavoro o altrove, sulla coppia: si rischia di danneggiare i sentimenti. Alcune coppie sono lontane fisicamente e psicologicamente. Gli affetti del Cancro sono premiati in questo mese di novembre: anche chi non era innamorato può trovare una passione. Buon cielo per progetti che riguardano i figli.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Il cielo della seconda metà di novembre è migliore in amore per il segno del Leone. Chi ha chiuso una storia potrebbe ripensarci, nei prossimi mesi gli incontri saranno favoriti. I nati sotto il segno della Vergine devono dare spazio alle amicizie che poi, con un po’ di buona volontà, possono trasformarsi in amore. Le nuove storie partono a rallentatore. Nelle coppie di lunga data bisogno spartirsi bene i compiti nelle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2022/ Oroscopo per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo domani giovedì 24 novembre 2022, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Il segno dell’Ariete mette in campo tutte le proprie capacità e rischia in prima persona, ama la sfida e talvolta per colpa di un certo impeto innato si ritrova spesso nei guai. Non sono mancate discussioni per i nati sotto il segno del Toro in ambito lavorativo: è meglio essere cauti in attesa del 6 dicembre quando inizierà una fase di interesse.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Per il segno dei Gemelli ci sono ancora conflitti in corso, non è il momento di fare passi falsi. È un periodo passeggero: valutate quindi se è il caso di alzare un polverone. In questo momento per il segno del Cancro è facile fare progetti, concludere un affare, pensare a un trasferimento. Siete più decisi e forti.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Per il segno del Leone dicembre sarà un mese importante e gennaio porterà Giove favorevole, siete a un punto di svolta per quanto riguarda molti impegni. Cercate di lasciarvi alle spalle polemiche e conflitti. Nell’ambito del lavoro l’ingerenza di un persona o la scorrettezza di un collega potrebbero mandare fuori di testa i nati sotto il segno della Vergine in alcune giornate.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

I nati sotto il segno dell’Ariete potrebbero risentire di qualche problema o fastidio a livello fisico, da superare nel corso dei prossimi giorni. Basterà attenersi alle prescrizioni. Tensione nella giornata di domani, giovedì 24 novembre, per il segno del Toro: è colpa della Luna. Si consiglia una cura ricostituente, sempre sotto consiglio e controllo del medico.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

In generale per il segno dei Gemelli la forma fisica e la salute non dovrebbero presentare preoccupazioni, è sempre meglio però tenere sotto controllo l’apparato digerente. I nati sotto il segno del Cancro devono curare un problema fisico, articolare. Non rimandate un controllo o una visita, meglio non peggiorare la situazione.

Salute, il punto su Leone e Vergine

La Luna contraria può portare un po’ di stanchezza in serata per il segno del Leone, ma non vi manca la capacità di reagire, una forza che non c’era a inizio mese e che ora è tornata. Anche se per il segno della Vergine si apre un periodo di recupero, gli ultimi dieci giorni del mese sono da tenere sotto controllo per quanto riguarda il fisico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA