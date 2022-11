Oroscopo domani 24 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Cosa dicono le stelle?

Oroscopo domani 24 novembre 2022: da Bilancia a Pesci

Torna l’appuntamento con l’oroscopo domani di Paolo Fox. Come sarà la giornata di giovedì 24 novembre per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

Per il segno della Bilancia, grazie al transito positivo di Venere, la seconda parte della settimana sarà decisamente più favorevole in amore. I cuori solitari che desiderano vivere storie importanti, adesso possono muoversi ed entrare in azione. In amore lo Scorpione non può controllare tutto: meglio non esagerare con la gelosia. Chi è in coppia da molti anni dovrà trovare nuove emozioni.

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il Sagittario? Se siete single il weekend sarà ottimo per uscire con qualcuno di nuovo. La Luna nel segno, tra sabato e domenica, porta romanticismo e passione. Il Capricorno è molto molto impegnato nel lavoro e rischia di far cadere l’amore in secondo piano: la Luna vi invita a ritagliare un po’ di tempo anche per le passioni e per i sentimenti.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

Per i cuori solitari del segno dell’Acquario è un cielo di incontri, efficace soprattutto per chi ha il coraggio di mettersi in gioco. Non sprecate il fine settimana! Se i Pesci stanno vivendo una relazione che non funziona a metà settimana potrebbe nascere uno scontro. Il vostro problema è che non riuscita a far finta di nulla quando qualcosa non va bene.

Oroscopo domani 24 novembre, lavoro: Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia inizia un periodo importante da qui al 6 dicembre per regolare i conti e parlare con persone che vi devono delle risposte. Giovedì e venerdì saranno giornate eccellenti per i contatti. Da dicembre i nati sotto il segno dello Scorpione dovranno iniziare a pensare a qualcosa di diverso anche per il lavoro. A volte dovete essere più accomodanti con gli altri.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Tra giovedì e venerdì il Sagittario avrà ben cinque pianeti nel segno: una combinazione astrale molto favorevole per coloro che stanno lavorando ad un nuovo progetto. Ci saranno tutte le condizioni per ricevete delle belle soddisfazioni. I nati sotto il segno del Capricorno spesso diventano un punto di riferimento per gli altri, per il fatto di essere molto determinati e decisi quando devono raggiungere un obiettivo sul lavoro.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

In questo periodo dell’anno l’Acquario lavora molto e non manca la stanchezza, ma possono anche arrivare delle belle soddisfazioni. Avete una grande capacità di affrontare i problemi. Sono giornate di grandi tensioni per i nati sotto il segno dei Pesci: dovrete cercare di affrontare con grande coraggio delle situazioni un po’ controverse. Dal 6 dicembre le cose miglioreranno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno della Bilancia hanno bisogno di rilassarsi: è importante evitare attività o persone che tendono ad eccitarvi. In questo periodo meglio non mangiare cibi grassi o troppo conditi. Nella giornata di domani, giovedì 24 novembre, i nati sotto il segno dello Scorpione saranno un po’ spaesati, forse un po’ troppo emotivi. Non lasciatevi influenzare troppo dalla Luna nel segno.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

Le stelle invitano invitano i nati sotto il segno del Sagittario a relazionarsi con gli altri in maniera positiva e costruttiva. Fate attenzione alle insidie della noia. Le stelle sostengono il Capricorno e l’energia planetaria non manca: fate attenzione alle articolazioni e a non prendere troppo di petto le questioni quotidiane.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

Questo giovedì 24 novembre sarà un po’ in salita per i nati sotto il segno dell’Acquario, mentre a partire dalla seconda parte della settimana le cose andranno meglio. Questa settimana invita al relax i nati sotto il segno dei Pesci: non ci sono grandi problemi ma meglio non strafare nelle giornate di giovedì e venerdì.











