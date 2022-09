Oroscopo domani 24 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 24 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox torna con le previsioni per l’oroscopo domani, sabato 24 settembre. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione italiana svela l’andamento del cielo per tutti i segni zodiacali. quest’articolo, in particolare, è dedicato alle previsioni per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli. Come sarà il sabato dei segni suddetti? Chi vivrà un weekend all’insegna del relax e del divertimento in vista delle vere vacanze estive?

Oroscopo domani 23 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Andiamo, dunque, a scoprire, tutte le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli, in amore, lavoro e salute per capire chi potrà contare su un cielo sereno e privo di nubi.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Dal punto di vista sentimentale i nati sotto il segno dell’Ariete deve stare un po’ attento perché ottobre sarà un mese che non permetterà repliche.

Oroscopo domani 23 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Amore, il punto sul Toro

Dopo un mese molto pesante e confuso per i sentimenti come quello di agosto, il mese di ottobre sarà migliore per i nati sotto il segno del Toro.

Amore, il punto sui Gemelli

Questo è un fine settimana di emozioni e chiarimenti per i nati sotto il segno dei Gemelli. Se un rapporto non va aspettate il 29 settembre, quando Venere sarà finalmente favorevole, per decidere cosa fare.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete pronto a nuove sfide.

Giove nel segno dell’Ariete realizza una piccola o grande aspirazione. È un momento in cui la forza non manca e ce’ il desiderio di vincere molte sfide.

Oroscopo domani 23 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Lavoro, il punto sul Toro

Più ci avviciniamo al nuovo anno e più ci sarà forza e vigore per il segno del Toro: le stelle assicurano una grande capacità di azione.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Non mancheranno riconoscimenti sul lavoro per i Gemelli ma bisognerà fare un piccolo sforzo, allargare il giro delle conoscenze e mostrarsi al meglio di sé.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Le condizioni dell’Ariete sono buone ed è in corso un lento recupero fisico. Se avete rimandato una cura ora non potere più aspettare.

Salute, il punto sul Toro

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, il cielo del Toro è un cielo di grande recupero. Molti di voi si accorgeranno di avere bisogno di un cambiamento.

Salute, il punto sui Gemelli

Come procede la salute per i nati sotto il segno dei Gemelli? Le giornate del fine settimane saranno un po’ caotiche. Evitate di fare le ore piccole.











© RIPRODUZIONE RISERVATA