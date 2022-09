Oroscopo domani 24 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 24 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 24 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

È un cielo particolare per i nati sotto il segno della Bilancia: la prima cosa che si risveglierà nel mese di ottobre è l’amore, i sentimenti saranno vissuti in senso ampio. La Luna domani sarà positiva!

Amore, il punto sullo Scorpione

Come procede l’amore per il segno dello Scorpione? Bisogna cercare di recuperare emozioni importanti. In questo fine settimana potere ritrovare un equilibrio sentimentale.

Amore, il punto sul Sagittario

Il Sagittario deve dare doppia attenzione nei rapporti con Vergine e Gemelli. Dovrete dare un taglio ai rapporti inutili anche nel corso dei prossimi mesi.

Oroscopo domani, lavoro: soddisfazioni per la Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia devono curare i contatti e le comunicazioni. La vostra settimana si è conclusa in modo soddisfacente.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione si trova a fare riflessioni su una scelta di lavoro che per ora non può essere fatta ma che sarà per forza di cose rimandata al prossimo anno.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Come procede il lavoro per il Sagittario? Non basta mettere in mostra le vostre capacità, dovete anche capire quale sia la strada giusta da seguire.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia devono reagire alla stanchezza riposando il più possibile. Spesso rimanete vittima delle vostre ansie.

Salute, il punto sullo Scorpione

Secondo l’oroscopo domani, sabato 24 settembre, lo Scorpione non deve portare a casa le tensioni maturare nella vita professionale.

Salute, il punto sul Sagittario

Le giornate del fine settimana saranno stancanti per il Sagittario. Ricordate che le gambe sono il punto debole del vostro organismo.

