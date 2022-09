Oroscopo domani 24 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 24 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, sabato 24 settembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 24 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Se i nati sotto il segno del Cancro devono parlare d’amore è meglio farlo subito. Rispetto alla giornata di domenica, sabato assicura maggiore comprensione.

Oroscopo domani 24 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Amore, il punto sul Leone

Per il Leone è arrivato il momento di risvegliare l’amore! Se un amore è già nato via con nuovi grandi progetti, soprattutto ad ottobre quando Venere tornerà favorevole.

Amore, il punto sulla Vergine

Come procede l’amore per la Vergine? Qualche amore di vecchia data può dare segnali di crisi. Attenzione perché nel fine settimana qualcosa potrebbe andare storto.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro naviga a vista

Giove contrario ha messo in discussione tutta la situazione lavorativa del segno del Cancro. Bisogna navigare a vista come se fosse tutto in ricostruzione.

Oroscopo domani 23 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Lavoro, il punto sul Leone

I nati sotto il segno del Leone hanno voglia di apparire e di essere protagonisti. Giove favorevole permette di stare al centro dell’attenzione.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Esiti buoni per i nati sotto il segno della Vergine. Se qualcuno vi contesta presto dovrà cambiare idea. Attenzione alle firme e agli accordi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro devono ritrovare serenità. La prima cosa da riconquistare è l’equilibrio interiore che si può ottenere solo analizzando ciò che si desidera davvero.

Salute, il punto sul Leone

Tra i nati sotto il segno del Leone c’è chi ha accumulato chili di troppo. Il periodo non aiuta per cure dimagranti, ma cercate di seguire un’alimentazione adatta alla stagione.

Salute, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine devono sfruttare al meglio la grande forza che arriva da Venere e dalla Luna nella giornata di domani, sabato 24 settembre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA