Oroscopo domani 24 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 24 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 24 settembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Per il Capricorno l’amore viaggia su binari inconsueti, avete il desiderio di vivere qualche emozione nuova. Avete voglia di lanciarvi e vivere nuove storie d’amore.

Amore, il punto sull’Acquario

Le relazioni dell’Acquario sono state sottotono nel mese di agosto, ora le cose vanno meglio. Ottobre e novembre saranno mesi più facili da gestire.

Amore, il punto sui Pesci

I Pesci devono cercare di potenziare eventuali conflitti che sono nati di recente nella coppia o in famiglia. Domenica sarà una giornata migliore.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno verso scelte drastiche

Per portare avanti tutti i suoi progetti e favorire le proprie ambizioni il Capricorno dovrà fare scelte drastiche. Cercate di limitare gli sprechi.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Con Urano dissonante alcuni progetti dell’Acquario non sono andati a buon fine. Questo è un fine settimana che porta un discreto successo, domenica potete mettervi in gioco.

Lavoro, il punto sui Pesci

I Pesci stanno attraversando una fase di recupero o transizione, in cui devono capire quali sono le reali necessità in vista del futuro. Il prossimo anno vi vedrà protagonisti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Gli ultimi giorni sono stati frenetici per il Capricorno, colpa anche della Luna opposta a inizio settimana. Dovete ritagliare un po’ di spazio per voi stessi.

Salute, il punto sull’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario devono riposare ed evitare eccitanti: si consigliano tisane calmanti e un po’ di sano relax insieme agli amici.

Salute, il punto sui Pesci

Cosa devono fare i nati sotto il segno dei Pesci per stare meglio? Movimento, camminate e sport. Se riuscirete a perdere qualche chilo vi sentirete più leggeri!











