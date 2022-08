Oroscopo domani 25 agosto 2022 Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 25 agosto 2022: cosa svelano le previsioni di Paolo Fox per Capricorno, Acquario e Pesci?

Come sarà la giornata di giovedì 25 agosto 2022 secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox per i segni del Capricorno dell’Acquario e dei Pesci? Chi tra di loro riuscirà a godersi uno degli ultimi giorni d’estate e chi invece dovrà fare i conti con qualche problema in amore in salute o nel lavoro dovuto alla posizione delle stelle sfavorevoli?

Amore, il punto sul Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno nella giornata di domani dovranno cercare di mettere da parte i pensieri legati al lavoro che nell’ultimo periodo gli hanno impedito di concentrarsi esclusivamente sull’amore.

Amore, il punto sul Acquario

Gli Acquario nella giornata di domani sentono forte la voglia di amore e di novità in questo ambito anche se l’astrologo raccomanda prudenza.

Amore, il punto sui Pesci

Per i Pesci la giornata di domani si prospetta all’insegna di un amore abbastanza equilibrato, anche se adesso all’interno delle coppie al passione è in secondo piano rispetto alle questioni pratiche.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno meglio verso fine anno, ora…

Per quanto riguarda il lavoro del Capricorno, secondo l’astrologo questo segno riuscirà a rivedere i propri successi intorno alla fine dell’anno quando le cose per questo segno dovrebbero volgere al meglio.

Lavoro, il punto sul Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario domani potrebbero incappare in qualche disagio, il consiglio dell’astrologo è quello di mantenere sempre la calma e di evitare le possibili discussioni.

Lavoro, il punto sui Pesci

Per quanto riguarda il lavoro, i nati sotto il segno dei Pesci dovranno fare molta attenzione alle loro finanze, soprattutto in caso di libero professionista.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Per quanto riguarda la salute i nati sotto il segno del Capricorno a partire da domani potranno iniziare a guardare il proprio futuro in maniera un po’ più tranquilla.

Salute, il punto sul Acquario

La giornata di domani per i nati sotto il segno dell’Acquario la giornata di domani dal punto di vista della salute sarà caratterizzata dalla luna in opposizione che renderà tutto un po’ più faticoso del normale, per sopperire a questo il consiglio dell’astrologo è quello di organizzarsi il più possibile senza fare tutto all’ultimo momento.

Salute, il punto sui Pesci

La giornata di domani per i Pesci sarà molto particolare e indurrà questo segno zodiacale a darsi molto da fare in vista dei molteplici impegni previsti per la prossima settimana.

