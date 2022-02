Oroscopo domani 25 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Previsioni per Amore e Salute

Oroscopo domani 25 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire cosa riserva la giornata di domani, venerdì 25 febbraio, nelle previsioni delle stelle? Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci saranno baciati dalle stelle o dovranno lottare contro pianeti avversi? Come sempre tornano i consigli di Paolo Fox che, attraverso l’app Astri e le quotidiane apparizioni in televisione, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, il lavoro e la salute per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, venerdì 25 febbraio, procedono bene i nuovi sentimenti per i nati sotto il segno del Sagittario: tra poco Venere sarà dalla vostra parte e gli incontri saranno favoriti. Il Capricorno è molto affascinante e il cielo promette grandi cose in amore. Periodo molto positivo in amore per l’Acquario, Venere sarà dalla vostra parte nel mese di marzo: sarà per agire e fare nuovi incontri. Venere è dalla parte dei Pesci: è il momento di voltare pagine e dimenticare il passato!

Oroscopo domani, lavoro: cambiamenti per i Pesci

Per il Sagittario, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, ci sono stati dei rallentamenti sul lavoro, ma ora sta iniziando la fase di recupero. Per quanto riguarda il lavoro, i nati sotto il segno del Capricorno devono trovare un compromesso per raggiungere una soluzione. Nei giorni scorso l’Acquario è stato un po’ nervoso sul lavoro, ma stanno per arrivare dei cambiamenti. Le cose stanno cambiando sul lavoro per i Pesci, che finalmente riusciranno a risolvere un problema che pesava da tempo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come sarà la salute per i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Secondo l’oroscopo domani, per il Sagittario inizia una fase di recupero anche a livello fisico e mentale. La settimana ha posto dei limiti ai nati sotto il segno del Capricorno che ne hanno risentito perdendo un po’ di entusiasmo: cercate di ricaricare le energie nel fine settimana. L’Acquario è molto affascinante, grazie all’arrivo di Venere nel segno. Giove è in ottimo aspetto per i nati sotto il segno dei Pesci che possono fare quello che vogliono: l’energia non manca!

